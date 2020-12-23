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23.12.2020 00:28
Рубрика: Экономика

Удален, но эффективен

Даже в условиях пандемии 160 тысяч москвичей нашли работу
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 289(8343)
Столичный рынок труда, по которому пандемия так ударила весной, начинает наконец-то восстанавливаться. Число вакансий в городской службе занятости растет, и москвичам стало проще найти работу из 260 тысяч предложений. Нужнее всего городу сейчас айтишники и строители, но карьерные консультанты обещают подобрать интересное, а главное, хорошо оплачиваемое место каждому, кто обратится за помощью в трудоустройстве.

"Пик регистрируемой безработицы, вызванной пандемией, пришелся на сентябрь - на бирже труда тогда стояло около 223 тысяч горожан, - это 3,04 процента от экономически активного населения. Сейчас в столице официально зарегистрировано около 121 тысячи безработных, или 1,65 процента", - подсчитал директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут. Он напомнил, что до пандемии уровень безработицы в столице равнялся почти нулю - 0,4 процента и был самым низким показателем по стране. Власти надеются, что через пару месяцев город вновь вернется к этому уровню, если столичная служба занятости не сбавит темп своей работы.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Вот последние цифры: карьерные консультанты, которые принимают горожан в каждом втором МФЦ, каждую неделю трудоустраивают по 7 тысяч человек. С января они уже нашли работу 160 тысячам москвичей. Самые низкие показатели по трудоустройству были в период изоляции горожан - в апреле и мае, когда рынок труда замер. Оживать он начал только в июне - в банке вакансий появилось порядка 40 тысяч предложений. Тогда столичные власти предприняли попытку объединить базу вакансий службы занятости с крупнейшей российской компанией интернет-рекрутмента hh.ru. "Благодаря этому сотрудничеству мы теперь предлагаем соискателям в два раза больше вакансий. У нас сейчас 260 тысяч свободных должностей", - продолжает Шкут.

Радует не только число, но и разнообразие вакансий. Больше всего предложений в сферах IT - для программистов, аналитиков, мобильных разработчиков открыто почти 36 тысяч предложений. Очень нужны столице люди на стройках. "Вакансий в строительной сфере в пять раз больше, чем соискателей", - отмечает Шкут. А вот спрос и предложение в сервисной индустрии, где требуются парикмахеры, косметологи, официанты, повара и другие, сейчас сбалансированный - на 38 тысяч вакансий примерно такое же число соискателей.

"В последние месяцы больше всего появляется вакансий для рабочих профессий - работников торговых организаций (продавцов, грузчиков, упаковщиков), водителей, рабочих строительных специальностей, административного персонала", - подтверждает статистику Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Ситуацию легко объяснить: работников из этих сфер нельзя перевести на удаленку. Заметную роль сыграло и ограничение миграции. "На рабочие места в сфере торговли, строительства, транспорта в последние годы больше претендовали мигранты, а сейчас бизнес ощущает нехватку таких кадров", - отметила она.

Фото: iStock
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В новом году потребность в этих работниках не уменьшится, прогнозируют специалисты центра "Моя карьера". Проанализировав ситуацию на рынке, они пришли к выводу: как и сейчас, в городе нужны будут не только айтишники, но и сварщики, плотники, каменщики, токари, слесари, монтажники, электрики...

Причем высококвалифицированные соискатели могут даже диктовать работодателям свои условия по зарплате, социальному пакету и графику работы. Кроме того, пока москвичей не пустят в офисы, будут востребованы "свободные" работники - фрилансеры. Сейчас почти 13 тысяч вакансий в городе предусматривают удаленный формат работы. И пока удаленке не пришел конец, самые смелые могут попробовать стать самозанятыми - открыть и легализовать собственное дело, организовать занятость и график работы по своему усмотрению. Сотрудники службы занятости помогают таким смельчакам на старте. Не случайно более 400 тысяч горожан с начала года уже зарегистрировались в качестве самозанятых.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ангелина Зеленькова
Экономика Работа Пандемия коронавируса COVID-19

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