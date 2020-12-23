В Великобритании выявили еще два новых штамма коронавируса

В Британии обнаружили еще одну модификацию коронавируса. Она подтвердилась по меньшей мере у двух пациентов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу минздрава королевства Мэтта Хэнкока, который выступил на специальном брифинге.

"Мы выявили два случая еще одного варианта коронавируса здесь, в Великобритании", - признал Хэнкок. По его словам, оба эти случая были завезены из ЮАР за последние недели - это выявила цепочка отслеживания контактов. То есть речь идет не о том новом штамме, обнаруженном накануне, из-за которого десятки стран по всему миру прекратили авиасообщение с Альбионом, но о еще одной модификации COVID.

"Этот второй новый штамм вызывает огромные опасения, поскольку он еще более заразен и, кажется, мутировал еще больше, чем предыдущий новый вариант", - разъяснил Хэнкок.