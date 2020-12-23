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23.12.2020 19:24
Рубрика: В мире

В Великобритании выявили еще два новых штамма коронавируса

Текст: Марина Алешина

В Британии обнаружили еще одну модификацию коронавируса. Она подтвердилась по меньшей мере у двух пациентов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу минздрава королевства Мэтта Хэнкока, который выступил на специальном брифинге.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Мы выявили два случая еще одного варианта коронавируса здесь, в Великобритании", - признал Хэнкок. По его словам, оба эти случая были завезены из ЮАР за последние недели - это выявила цепочка отслеживания контактов. То есть речь идет не о том новом штамме, обнаруженном накануне, из-за которого десятки стран по всему миру прекратили авиасообщение с Альбионом, но о еще одной модификации COVID.

"Этот второй новый штамм вызывает огромные опасения, поскольку он еще более заразен и, кажется, мутировал еще больше, чем предыдущий новый вариант", - разъяснил Хэнкок.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

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