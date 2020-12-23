Ведущие клиники мира будут доступны россиянам в международном медкластере

Пандемия коронавируса нового типа повлияла на системы здравоохранения во всем мире. И показала, как важна готовность к гибким моделям организации медицинской помощи, адекватным реакциям на ситуацию и изучению лучшего международного опыта. Именно эти цели поставило руководство столицы, организуя пять лет назад Международный медицинский кластер (ММК). Об этом уникальном проекте "РГ" рассказала Фаина Филина, руководитель по внешним коммуникациям кластера.

Решение о создании Международного медицинского кластера было принято более 5 лет назад. Удалось ли достичь поставленных целей?

При создании этого проекта правительство Москвы поставило задачу - привлечь в Россию лучшие медицинские и образовательные практики из стран-участников Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также ускорить развитие научных исследований и разработку новых медицинских технологий и лекарств. Для достижения этих целей на старте реализации проекта вместе с консалтинговой компанией BCG мы провели исследование, чтобы выявить в российском здравоохранении направления, требующие особого внимания. Наш проект развивался, мы постоянно актуализировали эти данные. К примеру, сейчас в приоритетных областях для нас - реабилитация, ортопедия, женское и мужское здоровье, педиатрия, и др.

Конечно, недостаточно просто выявить важные направления, необходимо еще найти лучшие клиники мира, специализирующиеся в них, и привести их в медкластер - для трансфера лучших технологий и подходов не только в ММК, но и в целом в здравоохранение нашей страны.

Перед ММК поставлена задача и по развитию медицинского образования?

Чтобы изменить медицину, необходимо изменить и обучение будущих специалистов. И мы хотим быть образовательной платформой для медицинских специалистов будущего. Образование в ММК условно можно разделить на несколько составляющих.

Во-первых, все клиники - участники ММК должны вести не только клиническую, но и образовательную и научную деятельность. К примеру, наш первый участник - израильская клиника Hadassah - регулярно приглашает ведущих специалистов из головной клиники, которые не только ведут прием, но и читают лекции для российских врачей. Недавно они открыли международную сестринскую школу. В основу курса легли учебные программы головной клиники в Иерусалиме, медсестры которой отличаются своей профессиональной подготовкой и востребованы в лучших клиниках мира.

Кроме того, Фонд ММК и самостоятельно организует различные клинические и управленческие программы с привлечением российских и иностранных экспертов. В 2020 году мы получили образовательную лицензию, и теперь наши программы могут быть погружены в систему НМО. Ключевыми направлениями этой деятельности являются сестринское образование, семинары по построению системы менеджмента качества в медицинских организациях, по экспорту медицинских услуг (совместно с Минздравом России), по симуляционному обучению.

И еще одно направление - мы проводим телемосты по актуальным клиническим темам, например, по лечению коронавируса. Мы сделали 5 таких телеконференций с участием наших партнеров и экспертов из Израиля, Франции, Германии, Кореи, Швеции, Китая, США, и др.

Какие страны и какие известные клиники принимают участие в развитии кластера?

За это время к нашему проекту присоединились ведущие клиники мира, среди которых уже упомянутая старейшая израильская клиника "Хадасса", реабилитационный центр "Клинеа" из Франции, Университетский госпиталь Страсбурга, технологичный южнокорейский госпиталь Bundang. На территории ММК также появятся биотехнологическая лаборатория АФК "Система", Центр ядерной медицины "МедИнвестГрупп", Многофункциональный медицинский центр, так называемый медицинский молл, в котором разместятся иностранные клиники, не нуждающиеся в больших площадях. Готовится еще ряд заявок от потенциальных участников из разных стран ОЭСР.

Сейчас достраивается терапевтический корпус клиники "Хадасса", идет проектирование следующих корпусов ММК, а также парковых зон, которые создадут полноценную исцеляющую среду на территории кластера.

По каким направлениям ведется прием пациентов в ММК? Кто может получить там медицинскую помощь, на каких основаниях?

Сейчас пациентов в ММК принимает израильская клиника, это многофункциональная клиника, где можно пройти различные диагностические процедуры, тематические чекапы. Московский филиал проводит обследования по израильским протоколам и привлекает к консультациям врачей головной клиники.

В 2021 году откроется терапевтической корпус, где будут работать отделения хирургии, онкологии, лучевой терапии, радионуклидной диагностики с использованием радиофармпрепаратов нового поколения. Будет внедрен мультидисциплинарный подход, в соответствии с которым пациенты получат полный спектр необходимой им медицинской помощи в одном месте.

Получить медицинскую помощь в клиниках ММК может любой пациент вне зависимости от гражданства и места жительства - по полисам ДМС, частным платежам и направлениям от благотворительных организаций.

Клиникам стран ОЭСР разрешено работать в ММК по стандартам своих стран. Значит ли это, что там работают только иностранные специалисты? Привлекают ли к работе российских врачей, средний медперсонал, приходится ли им пройти переобучение?

В клиниках ММК иностранные специалисты составляют 10-20%. Для нас важно, чтобы российские врачи могли работать бок о бок с зарубежными коллегами, перенимать лучшие практики и внедрять их в своей работе за пределами ММК. Кроме того, для российских сотрудников иностранных клиник организуются долгосрочные стажировки в материнских клиниках. Они не только осваивают клинические практики, но и перенимают медицинскую культуру, принципы общения с пациентами. Иностранные клиники приглашают в кластер не только своих врачей, но и средний медицинский персонал, ведь функционал медсестер в России и странах ОЭСР существенно отличается. Поэтому мы с партнерами уделяем особое внимание повышению престижа профессии медицинской сестры, организации обучения, которое даст необходимые знания медсестрам для работы по международным стандартам.

Какие научные и клинические исследования проходят в ММК?

Пока биотехнологическая лаборатория ММК находится в стадии проектирования. Но первые заявки биотехнологических компаний уже готовятся для рассмотрения в Экспертном совете. Однако исследовательское направление уже реализуется на базе действующего участника, клиники "Хадасса". Ярким примером является ее участие в клинических исследованиях вакцины "Спутник V" на основе антител, созданной на базе НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи. Кроме того, клиника выступила с инициативой экспортировать российскую вакцину в Израиль, где головная клиника будет содействовать регистрации вакцины.

Передают ли специалисты кластера новые технологии и методики лечения в практическое здравоохранение столицы? Есть ли планы передавать их и врачам в регионах России?

Конечно. Мы ставим перед собой главную задачу - повысить качество и безопасность медицинской помощи в столице и в России, сделать доступными новые технологии, эффективные методы лечения для специалистов по всей стране. Представители клиник-участниц активно делятся своими знаниями и наработками. Это особенно проявилось во время борьбы с пандемией. Мы наблюдали, как по-разному страны справляются с вирусом, использовали нашу сеть международного сотрудничества и организовали онлайн-конференции по обмену опытом c участием экспертов из Германии, Израиля, Франции, Китая, Южной Кореи, Швеции и России. Повестка конференций формировалась совместно с Департаментом здравоохранения Москвы по запросам российских врачей, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Обсуждение клинических и организационных вопросов вызвало огромный интерес - на онлайн-конференциях присутствовало более 9000 слушателей.

Кроме того, мы развернули в новой инфекционной больнице "Вороновское" симуляционный центр. Специально для него был разработан клинический сценарий по проведению сердечно-легочной реанимации пациентам с особенностями течения коронавируса. Специальное программное обеспечение позволяло создавать различные сценарии, оценивать правильность выполнения манипуляций и работать над ошибками, что позволило врачам еще перед открытием новой больницы лучше подготовиться к массовому поступлению пациентов. Работа симуляционного центра была высоко оценена как персоналом больницы, так и департаментом здравоохранения - этот проект был номинирован на премию правительства Москвы.