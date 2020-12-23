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23.12.2020 12:52
Рубрика: Происшествия

Виталия Маркива заочно обвинили в убийстве российского журналиста

Текст: Наталья Козлова
В Следственном комитете заочно предъявили обвинение Виталию Маркиву в убийстве на Украине российского журналиста.
Журналист Андрей Миронов. Фото: Sophia kayes/ wikipedia.org Журналист Андрей Миронов. Фото: Sophia kayes/ wikipedia.org
Журналист Андрей Миронов. Фото: Sophia kayes/ wikipedia.org

Речь об Андрее Миронове - гражданине России. Вот что рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В Ставрополе арестован подозреваемый в убийстве полицейский

- Военнослужащий войсковой части 3066 Северного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины гражданин Украины Виталий Маркив, имеющий также гражданство Итальянской Республики, 24.05.2014 находился на позиции в районе горы Карачун близ города Славянска на Донбассе. Маркив передал командованию для нанесения артиллерийского удара координаты российского гражданина Миронова, итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и французского журналиста Вильяма Рогуелона, - рассказала представитель ведомства.

Наши коллеги, журналисты ехали в направлении железнодорожного переезда поселка Андреевка. Маркив, как уверенно говорит российское следствие, "произвел в указанных лиц выстрелы из автомата Калашникова, чтобы до начала артиллерийского обстрела они не могли покинуть местность в попытках укрыться".

- В результате спровоцированного Маркивым артиллерийского удара не участвующие в вооруженном противостоянии Миронов и Роккелли погибли, а Рогуелон получил ранения, - подчеркнула Петренко.

Следственный комитет сегодня вынес постановление о предъявлении обвинения Маркиву по статье - "убийство двух и более лиц". И напомнил, что по ней наказание - пожизненного лишения свободы.

В Архангельске обвиняемый в тройном убийстве получил пожизненный срок

Светлана Петренко напомнила, что Маркив объявлен в международный розыск, по ходатайству следствия судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

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