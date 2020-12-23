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23.12.2020 01:44
Рубрика: В мире

Власти Греции запретили гуляния на Рождество и Новый год

Медведь с рождественскими украшениями на главной торговой улице Афин, 21 декабря 2020 г. Фото: AFP/LOUISA GOULIAMAKI Медведь с рождественскими украшениями на главной торговой улице Афин, 21 декабря 2020 г. Фото: AFP/LOUISA GOULIAMAKI
Медведь с рождественскими украшениями на главной торговой улице Афин, 21 декабря 2020 г. Фото: AFP/LOUISA GOULIAMAKI

Никаких послаблений карантина на Рождество и на Новый год в Греции не будет. Об этом заявил замминистра гражданской защиты Никос Хардалиас, подчеркнув, что запрещены массовые гуляния и большие компании. Следить за соблюдением запрета будет полиция.

Фото: REUTERS
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"Необходимо продолжать проявлять осторожность, чтобы не рисковать после праздников столкнуться с новой вспышкой пандемии коронавируса", - цитирует РИА Новости Хардалиаса. Он отметил, что в праздничные дни можно будет собраться максимум двумя семьями, но не более девяти человек. В церквях и храмах смогут собираться по 25 и 50 человек соответствено.

Запрет на движение с 22.00 до 05.00 будет действовать в течение всех праздников. "Дети не смогут выйти на улицу, чтобы петь колядки, так как по этой причине не предусмотрено разрешение на передвижение", - сказал замминистра. Сейчас в Греции можно выйти из дома только по шести причинам, которые необходимо указать в sms или в письменном заявлении.

Избегать больших компаний в период праздников призвал греков и эпидемиолог, член комиссии экспертов по борьбе с коронавирусом Гикас Майоркинис. Он подчеркнул, что сбор в помещении с большим количеством людей, без использования масок, с песнями и шумными выступлениями создает оптимальные условия для передачи коронавируса. По словам медика, идеальным вариантом было бы празднование с семьей в одиночестве, избегая встреч с другими семьями. А вот уязвимые группы и пожилые люди вообще не должны участвовать в таких встречах.

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