В народе говорят: если в новогоднюю ночь с вами произошло что-то необычное, то весь следующий год ждите сюрпризов. Мы расспросили наших белорусских и российских читателей: а вы верите в новогодние приметы?

Павел Тулубьев, музыкант, Санкт-Петербург:

- У нас в семье бытует такая примета: кто первого января первым придет в дом - такой и год будет. Работает безотказно, надо только правильно толковать знаки. В 2016 году к нам с утра прибежали соседские ребятишки - в том году у нас родился долгожданный сынок. В первый день 2018-го открыли дверь - а на пороге сидит котенок. Год выдался славным - уютным и домашним. А котик так и остался у нас жить, назвали Снежок, несмотря на то, что он черный. Начало 2020 года не заладилось: первого января к нам не пришел вообще никто и мы сами из дома не выходили, а второго неожиданно нагрянули в гости давние товарищи, супружеская пара. Хорошие люди, но оба - врачи-пульмонологи... Я же говорю, верная примета!

Елена Винокурова, психолог, Екатеринбург:

- Среди моих знакомых есть люди, которые покупают каждый год елочные шары, символизирующие конкретные желания. Кто-то с этой же целью лепит игрушки из соленого теста, например, кольцо, сердце, домик... Знаю, что кто-то в выпитую в новогоднюю ночь бутылку из-под шампанского опускает бумажку с желаниями и закапывает ее.

Анастасия Лапко, научный сотрудник Института биоорганической химии НАН Беларуси, Минск:

- Наверное, как и многие, в последнюю минуту до Нового года загадываем желания. Верим, что это волшебное время и, если очень захотеть, все обязательно исполнится. Ну и, конечно, стараемся встречать праздник без долгов. И обязательно не с пустыми карманами. В прямом смысле этого слова. Кладем с мужем в них монетки, чтобы весь год деньги водились. А для деток у нас такая примета: если в комнате стало холодно (открываем окно), значит, время заглянуть под елочку. Дед Мороз наверняка уже оставил для них подарочки...

Иван Корнеев, страховой агент, село Кармало-Аделяково Самарской области:

- В нашей семье в ночь на 31 декабря мы всегда топим баню, чтобы встретить Новый год с чистым телом и чистой душой. Как в "Иронии судьбы". Еще в нашем селе есть соседи, их дом стоит на пригорке. Каждый Новый год они наряжают елку во дворе в самодельную гирлянду из лампочек Ильича. Эту елку видно почти из каждого дома и проезжающим мимо. Она стала для нашей семьи приметой счастья. Да и все односельчане уверены, что пока горит гирлянда на елке, госпожа удача не пройдет мимо, год будет хорошим.

Антонина Алергуш, пенсионерка, Хабаровск:

- В нашей семье была традиция под Новый год лепить пельмени, но не простые. Еще во времена Советского Союза в конце декабря мы собирались дома у родителей и, можно сказать, гадали на пельменях, пытаясь немного предсказать - что же нас ждет в следующем году? В некоторые пельмешки мы кроме фарша добавляли различные начинки. Если попадется кусочек соли - то найдешь верного друга. Не зря же говорят "пуд соли вместе съесть". Если начинка с сахаром - то весь год ждет сладкая жизнь. Кусочек горчицы - неприятное известие. Многого уже и не вспомнить, но такие теплые встречи и такие традиции и приметы объединяли нас, заставляя радоваться новогодним праздникам.

Евгений Олейник, композитор, лидер группы AURA, Минск:

- Семья у нас музыкальная. Поэтому и примета такая, как у всех профессиональных музыкантов: если в новогоднюю ночь есть работа, значит, и уходящий год был неплох, и следующий будет удачным. Причем чем больше заказов, тем лучше. Так что уже 20 лет не встречали этот праздник дома. 2020-й, например, смогли отметить в кругу семьи только 14 января. А вот с наступающим годом есть вопрос. Но так как в жизни случаются белые и черные полосы, мы все же надеемся, что впереди - белая!

Наталья Силанова, пенсионерка, Средний Урал:

- Новый год всегда встречаю в чем-то новом (платье уже прикупила), на столе должны быть красная рыба и икра, ну и, конечно, свечи. Это чтобы жизнь была красивой. И обязательно плачу по всем квитанциям до 31 декабря: важно встретить год, осознавая, что я никому и ничего не должна!

Вадим Лосев, учитель географии СШ N 19 Гомеля, учитель года Беларуси:

- В полночь 31 декабря открываем бутылку шампанского, которая до этого целый год хранилась в холодильнике. Не скажу, чтобы мы очень любили этот напиток. Но считается, что он привлекает счастье, поэтому всегда должен быть в доме. Так и родители мои делают: как только бутылка выпита, в первых числах января покупают новую и хранят до следующего Нового года. А вот традиции наряжать елку и домашнего застолья у нас никогда не было. Можем и в гости пойти, и в ресторане отпраздновать. Ну а 2021-й, скорее всего, будем встречать с женой дома, при свечах. Если не проспим, конечно. Такое у нас тоже было.