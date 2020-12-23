За год ликвидированы 46 объектов накопленного экологического вреда

С начала года удалось ликвидировать 46 объектов накопленного экологического вреда, включая несанкционированные свалки в границах городов в 19 регионах. Об этом на заседании Госсовета сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Проведены масштабные мероприятия по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории города Усолье-Сибирское Иркутской области, превратившегося в зону экологического бедствия после того, как там закрылось градообразующее предприятие "Усольехимпром", - сообщила вице-премьер. - Эффект от этих работ уже почувствовали более 100 тысяч местных жителей".

Выполнены основные работы по рекультивации крупнейшей свалки в границах Челябинска, добавила Абрамченко. По ее словам, челябинская городская свалка эксплуатировалась почти 70 лети стала одной из крупнейших в Европе. Ее площадь превысила 74 гектара, высота свалки - 40 метров.

"К 2024 году будет ликвидирована 191 свалка, расположенная в границах городов, и 88 наиболее опасных объектов накопленного вреда, - заверила Виктория Абрамченко. - В 2021 году мы закончим инвентаризацию всех наиболее опасных объектов накопленного вреда и запланируем их рекультивацию".

По словам вице-премьера, за наиболее опасные объекты 1 и 2 класса опасности отвечает Росатом. Первые четыре экотехнопарка для переработки таких отходов будут запущены в 2023 году на базе объектов по уничтожению химического оружия, добавила она. Всего в рамках поручения президента Владимира Путина к 2024 году будет создано семь таких экотехнопарков.

"В целях оздоровления уникальных водных объектов продолжим строительство и модернизацию очистных сооружений, очистку берегов и прилегающих акваторий, расчистку каналов-рыбоходов, - продолжила Виктория Абрамченко. - Важнейшей задачей является реализация комплекса мер по защите озера Байкал. Нужно рекультивировать Байкальский ЦБК. В этом году приступили к разработке проектно-сметной документации. Проводится модернизация очистных сооружений, расположенных на Байкальской территории. Активно идут работы по восстановлению популяции байкальского омуля. Все мероприятия завершим в 2024 году".

Кроме того, Виктория Абрамченко рассказала о подготовленных законопроектах, направленных на решение экологических проблем. Один из них касается обязательного экологического аудита опасных производств и запрета их продажи в том случае, если не урегулирован вопрос устранения накопленного на площадке вреда. Второй не позволит затапливать суда вместо их полноценной утилизации. Закон об обязательном экологическом аудите будет внесен в Госдуму в начале 2021 года, заверила вице-премьер.