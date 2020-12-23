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23.12.2020 17:00
Рубрика: Власть

За продажу гаджетов без российского ПО будут штрафовать

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении законопроект об административных штрафах до 200 тысяч рублей за продажу гаджетов без предустановленных российских программ и приложений.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Нарушение повлечет штраф для должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для компаний - от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

Фото: Алексей Дружинин/ ТАСС
Гаджеты с российскими программами по умолчанию появятся не раньше весны

Проект распространяется на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.

Вступление базового закона об обязательной предустановке российского ПО переносилось уже два раза. По последней информации, он должен заработать с апреля 2021 года. Накануне закон, откладывающий дату вступления изменений в силу, подписал глава государства.

Ранее Минцифры сформировало перечень российских приложений, которые рекомендованы для предустановки на электронные устройства. Среди них приложения Mail.ru Group и "Яндекса", госуслуг, а также платежная система "Мир".

Законом разрешается предустановка и ПО, произведенного в других странах ЕАЭС - Беларуси, Казахстане, Армении или Киргизии.

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