За продажу гаджетов без российского ПО будут штрафовать

Нарушение повлечет штраф для должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для компаний - от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

Проект распространяется на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.

Вступление базового закона об обязательной предустановке российского ПО переносилось уже два раза. По последней информации, он должен заработать с апреля 2021 года. Накануне закон, откладывающий дату вступления изменений в силу, подписал глава государства.

Ранее Минцифры сформировало перечень российских приложений, которые рекомендованы для предустановки на электронные устройства. Среди них приложения Mail.ru Group и "Яндекса", госуслуг, а также платежная система "Мир".

Законом разрешается предустановка и ПО, произведенного в других странах ЕАЭС - Беларуси, Казахстане, Армении или Киргизии.