Запись на вакцинацию через портал госуслуг откроют к 31 января

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и Минздраву до 31 января 2021 года обеспечить возможность записаться на вакцинацию от COVID-19 через портал госуслуг, следует из поручения вице-премьера по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Минздраву России совместно с Минцифры России обеспечить реализацию сервиса записи граждан на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции посредством Единого портала государственных услуг и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)", - цитирует ТАСС документ.

Кроме того, требуется распределить приоритеты вакцинации граждан в зависимости от возраста и места работы. Высшим органам государственной власти субъектов РФ рекомендовано сформировать в государственных информсистемах в сфере здравоохранения расписаний работы врачей, которые ведут прием граждан на вакцинацию от коронавируса.