Новости

Миллиардер Игорь Сосин скончался на Занзибаре 22:34
В Нью-Йорке будут штрафовать пассажиров из Британии за нарушение карантина 22:15
В "Единой России" назвали срок принятия закона о выходном 31 декабря 22:09
В футбольном клубе "Локомотив" произошла смена руководства 22:08
Дочь Николая Доризо стала жертвой мошенников 21:35
В Калининградской области запретили новогодние торжества 21:22
Запись на вакцинацию через портал госуслуг откроют к 31 января 21:13
Десять человек пострадали при взрыве в офисном здании в Балтиморе 21:12
Минобороны сообщило о выздоровевших за сутки от COVID 247 военнослужащих 20:52
Семин прокомментировал сообщения об уходе Кикнадзе из "Локомотива" 20:46
Аргентина зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V" 20:34
Смольный анонсировал смягчение ограничений при улучшении эпидситуации 20:28
СМИ: Британия и ЕС близки к соглашению о торговой сделке 20:12
Погибший журналист Михаил Бударагин оставил странное сообщение в Telegram 20:11
В Петербурге осиротевшего из-за COVID-19 ребенка перевели из реанимации 19:44
"Газпром" сообщил о сохранении статус-кво по суду с PGNIG 19:32
В Липецкой области 31 декабря объявили выходным днем 19:31
В Великобритании выявили еще два новых штамма коронавируса 19:24
ВЦИОМ: Россияне не смогли назвать лучший фильм года 19:08
Кабмин рассматривает второй пакет поддержки IT-компаний 19:06
Задержан петербуржец, проломивший голову мужчине без маски 19:05
Белоусов назвал пути ускорения роста экономики России 18:50
Искусственный интеллект для записи к врачу заработал в 12 регионах 18:50
Попова: В России наблюдается стабилизация ситуации по коронавирусу 18:46
Новая версия портала госуслуг появится в марте 2021 года 18:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
23.12.2020 21:13
Рубрика: Общество

Запись на вакцинацию через портал госуслуг откроют к 31 января

Текст: Евгений Гайва

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и Минздраву до 31 января 2021 года обеспечить возможность записаться на вакцинацию от COVID-19 через портал госуслуг, следует из поручения вице-премьера по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Минздрав остановил набор добровольцев для испытаний вакцины "Спутник V"

"Минздраву России совместно с Минцифры России обеспечить реализацию сервиса записи граждан на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции посредством Единого портала государственных услуг и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)", - цитирует ТАСС документ.

Кроме того, требуется распределить приоритеты вакцинации граждан в зависимости от возраста и места работы. Высшим органам государственной власти субъектов РФ рекомендовано сформировать в государственных информсистемах в сфере здравоохранения расписаний работы врачей, которые ведут прием граждан на вакцинацию от коронавируса.

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Вакцинация от коронавируса Государственные интернет-услуги

Главное сегодня

Путин принял важные для граждан решения на Госсовете. Главное
Попова: В России наблюдается стабилизация ситуации по коронавирусу
Аргентина зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"
Лавров: Москва не оставит без ответа новые санкции США
В Великобритании выявили еще два новых штамма коронавируса
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации