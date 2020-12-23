Застрелившему трех жандармов французу удалось сбежать

Драма с убийством трех полицейских, прибывших на вызов о домашнем насилии, который поступил от напуганной женщины во французской коммуне Сен-Жюст (что примерно в 180 километрах от Лиона), еще не закончилась.

По данным Reuters, 48-летний мужчина, третировавший жену и открывший огонь по стражам порядка, напоследок поджег собственный дом и, судя по всему, скрылся с места преступления.

С женщиной, которая спасалась от домашнего тирана на крыше, сейчас все в порядке, а вот от самого дома осталось пепелище. На всякий случай оперативники проверяют, нет ли там останков самого стрелка, но, похоже, он все же находится в бегах.

Первыми его жертвами стали двое полицейских - один был застрелен насмерть, другой получил ранение в ногу. После этого француз застрелил еще двоих жандармов из подоспевшего подкрепления. Как передает телеканал BFMTV, полицейская операция продолжается. Других подробностей ЧП пока нет.