Завершена реставрация Брестской крепости

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" подвели итоги реализации проекта Союзного государства "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости", который стартовал в 2018 году. За эти годы в цитадели над Бугом реставрировали многие знаковые объекты.

- Работа проведена колоссальная, - рассказал директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Григорий Бысюк. - В общей сложности освоено 319 миллионов российских рублей. Из 16 запланированных в программе мероприятий выполнены все. Созданы три новые масштабные экспозиции, общая экспозиционная площадь крепости увеличилась на 2000 квадратных метров.

За средства Союзного государства проведена реставрация руин Белого дворца, в котором в марте 1918 года был заключен Брестский мир. Выполнен капремонт Юго-восточной казармы - двухэтажной полубашни, в которой открыта новая интерактивная экспозиция "Летопись Брестской крепости". Над ее созданием трудились совместно: научные сотрудники мемориального комплекса разработали концепцию, а художники и скульпторы творческой мастерской "Невский баталист" из Санкт-Петербурга воплотили задуманное в реальность.

3 июля 2020 года открылась экспозиция "Оборона Восточного форта".

В скором времени откроется еще одна экспозиция - "5-й форт Брестской крепости". Ее создание уже завершено. Реставрационные работы также велись по проекту Союзного государства. Кстати, специалисты под слоем краски обнаружили герб Российской империи. Он станет экспонатом в одном из залов.

На территории созданы три новые масштабные композиции

Григорий Бысюк отметил, что масштабные проекты реализованы в первую очередь для патриотического воспитания посетителей легендарной крепости, особенно подрастающих поколений:

- В цитадели на каждом клочке земли можно прикоснуться к подвигу защитников Отечества, величие которого никогда не померкнет.