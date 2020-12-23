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Текст:   Марина Трубилина 
04:42 23.12.2020
Российская газета - Неделя № 290(8344)

Расчет на семьи со средним достатком

Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком - одна из ключевых целей нацпроекта "Жилье и городская среда".

Ежегодно должны улучшать жилищные условия не менее 5 млн семей. Нацпроект утвержден в 2018 году и включает 4 федеральных проекта. Проект "Ипотека" направлен на снижение ставок по кредитам на приобретение жилья.

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В 2018-м средняя ставка была на уровне 10,6%, в этом году она снизилась уже до 7,3% (на первичном рынке - 5,9%, на вторичном - 8,0%). Среди задач проекта "Жилье" - повышение качества строительства, внедрение современных технологий, упрощение процедур для застройщиков. Все больше застройщиков пользуются Стандартом комплексного развития территорий, разработанным ДОМ.РФ. Им предусмотрена не хаотичная застройка, а создание удобных для жизни микрорайонов. Проект "Формирование комфортной городской среды" предполагает, что комфортными будут города в целом - в них должны быть и парки со скверами, и удобная транспортная сеть. Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" предполагает переселение жителей из аварийных домов в современные.

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