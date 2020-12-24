Аргентина закроет границу для нерезидентов

С 25 декабря на две недели будут закрыты границы Аргентины для въезда туристов из соседних стран. О решении властей сообщает телеканал Todo Noticias.

Ужесточения коснутся также же граждан и резидентов Аргентины. Въехать в страну теперь можно будет только через столичные аэропорты и при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Но даже это не освобождает от недельного карантина, уточняет ТАСС.

Сообщается также, что Аргентина также приостанавливают авиасообщение со странами, где обнаружен новый штамм коронавируса.