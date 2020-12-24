Аспирантура в России будет третьей ступенью в системе высшего образования

Новости

На М-4 в Ростовской области завершили реконструкцию 12 километров трассы 18:17
Губернатор Подмосковья распорядился сделать 31 декабря нерабочим днем 18:16
Матыцин: Финансирование профессиональных лиг и клубов сократится 18:08
В РФПИ раскрыли секрет названия вакцины "Спутник V" 17:54
Москалькова предложила повысить неустойку за каждый день задержки зарплаты 17:44
Минск: Около ста молодых ученых удостоены президентских стипендий 17:34
Сингапурский пролив стал самым опасным местом в АТР 17:33
МТЗ впервые стал партнером белорусской команды на "Дакаре-2021" 17:21
В войска началась поставка системы дистанционного минирования "Земледелие" 17:21
МИД Болгарии: Дед Мороз карантин соблюдать не должен 17:16
В столице объявили победителей конкурса "Доброволец Москвы - 2020" 17:11
В Аргентину доставили первую партию вакцины "Спутник V" 17:09
В Москве разработали экскурсии по местам боев народного ополчения 17:05
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к экс-начальнику "Дальспецстроя" 16:53
В Оренбуржье 31 декабря объявили нерабочим днем 16:44
Захарова: Ученые РФ получили из Британии образцы нового штамма COVID-19 16:31
Умер основатель хард-рок-группы Mountain Лесли Уэст 16:21
"Остров Сахалин" получил главный приз XV конкурса "Просвещение через книгу" 16:17
Путин рассказал, что обсуждал рабочие вопросы с Мишустиным за полночь 16:14
В "Шереметьево" открыли после реконструкции ВПП-1 16:05
Гинцбург поддержал идею создания паспортов вакцинации от COVID-19 15:24
В январе в РФ будет произведено 3,5 млн доз вакцины "Спутник V" 15:23
Вышел трейлер полнометражного "Мажора" с Павлом Прилучным 15:15
Генштаб: Противоборство в космосе и киберсфере несет ядерную угрозу 15:06
Мантуров анонсировал появление порошкообразной вакцины от COVID-19 15:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
24.12.2020 18:07
Рубрика: Общество

Аспирантура в России будет третьей ступенью в системе высшего образования

Текст: Александр Емельяненков
Российским вузам делегированы новые права, а МГУ, Санкт-Петербургскому государственному, федеральным и национальным исследовательским университетам дана фактически полная автономия во всем, что касается приема и обучения в аспирантуре (адъюнктуре), включая итоговую аттестацию.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Эксперт: Главная проблема дистанта - отсутствие мотивации у студентов

При этом сама система подготовки научных и научно-педагогических кадров, как ее изначально позиционировали, на исходные позиции не возвращается, а остается на нынешних - как третья ступень высшего образования в России, наряду с бакалавриатом и магистратурой. Такой главный вывод делают эксперты, владеющие ситуацией изнутри и следившие за прохождением нового законопроекта на всех поворотных этапах.

В спорах о том, на что нацелена и какой должна быть аспирантура, в последние годы было много копий сломано. В Российской академии наук всегда стояли за то, что аспирантура не может и не должна рассматриваться лишь как еще одна - третья - ступень образования. Главное назначение этого особого социального института - подготовка молодых исследователей, научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. Эту же позицию с разной степенью твердости отстаивали в руководстве Высшей аттестационной комиссии.

И отмечали, что защита кандидатской диссертации выпускником аспирантуры - это, если угодно, знак качества, который может быть не во всех ста случаях из ста.

Сейчас для того, чтобы пройти итоговую аттестационную процедуру, аспиранту достаточно предоставить доклад. И ты свободен от обязательств перед государством, оплатившим твое пребывание в аспирантуре. Такой, мягко скажем, лазейкой многие пользовались. В особенности те, стремился получить отсрочку от армии. Или - шли в аспирантуру за тем, чтобы иметь возможность еще 2-3 года после вуза оставаться в большом городе в поисках престижной работы, новой карьеры, удачного замужества…

Теперь оценивать решено иначе. Критерием, по мысли законодателей, должна стать так называемая "предзащита". Как сообщила журналистам замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова, "необходимо будет предоставить завершенную диссертационную работу, соответствующую всем установленным требованиям, чтобы допустить к защите кандидатской диссертации на специализированном диссертационном совете".

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
В вузах можно будет получить несколько специальностей одновременно

За этим весьма расплывчатым комментарием - следы так и не преодоленных разногласий при подготовке и обсуждении законопроекта. Они отразились и в официальном заключении профильного комитета нижней палаты парламента ко второму чтению. В тексте, который размещен на сайте Госдумы, есть весьма важный для понимания пассаж, который цитируем в соответствии с оригиналом:

"В Комитет также поступило Экспертное заключение Совета при президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

В заключении отмечено, что анализ законопроекта показал, что в нем не содержится норм гражданского права, поэтому формально-юридически законопроект не относится к компетенции Совета. Вместе с этим Совет считает необходимым высказать по Законопроекту следующие позиции:

"возврат престижа аспирантуры (адъюнктуры), а во многом и ее смысла, как важнейшей формы подготовки научных и педагогических кадров высшей категории, заключается в принципиальном отказе от аспирантуры как от третьего уровня высшего образования, изъятии всех правовых норм об аспирантуре (адъюнктуре) из Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и внесении необходимых изменений и дополнений в Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ "О науке и государственной научной-технической политике";

"Законопроект лишь выводит разработку программ аспирантуры (адъюнктуры) из-под действия ФГОСов и вводит категорию непонятных федеральных государственных требований, то есть в этой части, ничего не меняя по существу";

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В России изменятся правила лицензирования вузов

"…институт аспирантуры (адъюнктуры) принципиально не совместим с системой высшего образования, построенной по модели бакалавриата и магистратуры, поскольку был разработан для системы высшего образования, построенной по модели специалиста. В связи с этим он конфликтовал и будет конфликтовать с "болонской системой" и иного выхода кроме полного и решительного вывода института аспирантуры (адъюнктуры) из абсолютно чуждой ему сферы высшего образования в сферу науки и научной политики нет и не может быть".

Вслед за изложением столь жестких аргументов - резюме: "Совет не поддерживает Законопроект, как не отвечающий важнейшим целям и задачам модернизации института аспирантуры (адъюнктуры)".

И тут же собственное заключение: "Комитет не согласен с изложенной позицией и выводами Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства".

По словам председателя думского комитета по образованию и науке Вячеслава Никонова, которого сегодня цитирует ТАСС, резонансный законопроект "ко второму чтению проект был значительно переработан в связи в введением понятия "научной аспирантуры", на чем настаивало научное сообщество". В итоге, добавил Никонов, и было введено "новое положение, которое касается итоговой аттестации аспирантов". То есть - предзащита. Как считает глава профильного комитета Госдумы, такая новация увеличит количество желающих защищать диссертацию по окончанию аспирантуры, так как сейчас "это большая проблема".

А что же еще меняется в организации аспирантуры и адъюнктуры?

Отменяется государственная аккредитация их программ. И сами такие программы будут разрабатываться не на основе федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), а на основе "федеральных государственных требований", которые еще предстоит кому-то создать и которые "будут утверждаться Министерством науки и высшего образования РФ".

Фото: iStock
Путин допускает снижение оплаты за онлайн-обучение, если у вузов есть возможность

При этом образовательные организации, у которых аккредитация истекает до вступления закона в силу, будут считаться аккредитованными. Законопроект также уточняет, что у обучающихся по программам аспирантуры сохраняются все академические права, в том числе право на отсрочку от призыва на военную службу.

Если такой закон найдет поддержку в Совете Федерации и будет подписан президентом России, его нормы начнут действовать с 1 сентября 2021 года. Это потребует издания 13 нормативных правовых актов, в том числе нескольких постановлений правительства Российской Федерации. К тому времени должно быть разработано и утверждено правительством положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров, в том числе порядок организации и осуществления образовательной деятельности в аспирантуре (адъюнктуре) и особенности ее организации и осуществления в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка. Нормативными актами должны быть установлены порядок проведения итоговой аттестации в аспирантуре, сопровождения лиц, успешно прошедших ее, а также порядок контроля за подготовкой научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Общество Образование Реформа образования

Главное сегодня

Путин объявил о предотвращении критического спада в экономике
Пункты вакцинации от COVID-19 в Москве продолжат работать в праздники
Губернатор Подмосковья распорядился сделать 31 декабря нерабочим днем
Матвиенко высказалась против введения "ковидных паспортов"
В Кремле рассказали о влиянии рестрикций США на "Северный поток-2"
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации