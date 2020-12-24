Аспирантура в России будет третьей ступенью в системе высшего образования

При этом сама система подготовки научных и научно-педагогических кадров, как ее изначально позиционировали, на исходные позиции не возвращается, а остается на нынешних - как третья ступень высшего образования в России, наряду с бакалавриатом и магистратурой. Такой главный вывод делают эксперты, владеющие ситуацией изнутри и следившие за прохождением нового законопроекта на всех поворотных этапах.

В спорах о том, на что нацелена и какой должна быть аспирантура, в последние годы было много копий сломано. В Российской академии наук всегда стояли за то, что аспирантура не может и не должна рассматриваться лишь как еще одна - третья - ступень образования. Главное назначение этого особого социального института - подготовка молодых исследователей, научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. Эту же позицию с разной степенью твердости отстаивали в руководстве Высшей аттестационной комиссии.

И отмечали, что защита кандидатской диссертации выпускником аспирантуры - это, если угодно, знак качества, который может быть не во всех ста случаях из ста.

Сейчас для того, чтобы пройти итоговую аттестационную процедуру, аспиранту достаточно предоставить доклад. И ты свободен от обязательств перед государством, оплатившим твое пребывание в аспирантуре. Такой, мягко скажем, лазейкой многие пользовались. В особенности те, стремился получить отсрочку от армии. Или - шли в аспирантуру за тем, чтобы иметь возможность еще 2-3 года после вуза оставаться в большом городе в поисках престижной работы, новой карьеры, удачного замужества…

Теперь оценивать решено иначе. Критерием, по мысли законодателей, должна стать так называемая "предзащита". Как сообщила журналистам замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова, "необходимо будет предоставить завершенную диссертационную работу, соответствующую всем установленным требованиям, чтобы допустить к защите кандидатской диссертации на специализированном диссертационном совете".

За этим весьма расплывчатым комментарием - следы так и не преодоленных разногласий при подготовке и обсуждении законопроекта. Они отразились и в официальном заключении профильного комитета нижней палаты парламента ко второму чтению. В тексте, который размещен на сайте Госдумы, есть весьма важный для понимания пассаж, который цитируем в соответствии с оригиналом:

"В Комитет также поступило Экспертное заключение Совета при президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

В заключении отмечено, что анализ законопроекта показал, что в нем не содержится норм гражданского права, поэтому формально-юридически законопроект не относится к компетенции Совета. Вместе с этим Совет считает необходимым высказать по Законопроекту следующие позиции:

"возврат престижа аспирантуры (адъюнктуры), а во многом и ее смысла, как важнейшей формы подготовки научных и педагогических кадров высшей категории, заключается в принципиальном отказе от аспирантуры как от третьего уровня высшего образования, изъятии всех правовых норм об аспирантуре (адъюнктуре) из Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и внесении необходимых изменений и дополнений в Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ "О науке и государственной научной-технической политике";

"Законопроект лишь выводит разработку программ аспирантуры (адъюнктуры) из-под действия ФГОСов и вводит категорию непонятных федеральных государственных требований, то есть в этой части, ничего не меняя по существу";

"…институт аспирантуры (адъюнктуры) принципиально не совместим с системой высшего образования, построенной по модели бакалавриата и магистратуры, поскольку был разработан для системы высшего образования, построенной по модели специалиста. В связи с этим он конфликтовал и будет конфликтовать с "болонской системой" и иного выхода кроме полного и решительного вывода института аспирантуры (адъюнктуры) из абсолютно чуждой ему сферы высшего образования в сферу науки и научной политики нет и не может быть".

Вслед за изложением столь жестких аргументов - резюме: "Совет не поддерживает Законопроект, как не отвечающий важнейшим целям и задачам модернизации института аспирантуры (адъюнктуры)".

И тут же собственное заключение: "Комитет не согласен с изложенной позицией и выводами Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства".

По словам председателя думского комитета по образованию и науке Вячеслава Никонова, которого сегодня цитирует ТАСС, резонансный законопроект "ко второму чтению проект был значительно переработан в связи в введением понятия "научной аспирантуры", на чем настаивало научное сообщество". В итоге, добавил Никонов, и было введено "новое положение, которое касается итоговой аттестации аспирантов". То есть - предзащита. Как считает глава профильного комитета Госдумы, такая новация увеличит количество желающих защищать диссертацию по окончанию аспирантуры, так как сейчас "это большая проблема".

А что же еще меняется в организации аспирантуры и адъюнктуры?

Отменяется государственная аккредитация их программ. И сами такие программы будут разрабатываться не на основе федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), а на основе "федеральных государственных требований", которые еще предстоит кому-то создать и которые "будут утверждаться Министерством науки и высшего образования РФ".

При этом образовательные организации, у которых аккредитация истекает до вступления закона в силу, будут считаться аккредитованными. Законопроект также уточняет, что у обучающихся по программам аспирантуры сохраняются все академические права, в том числе право на отсрочку от призыва на военную службу.

Если такой закон найдет поддержку в Совете Федерации и будет подписан президентом России, его нормы начнут действовать с 1 сентября 2021 года. Это потребует издания 13 нормативных правовых актов, в том числе нескольких постановлений правительства Российской Федерации. К тому времени должно быть разработано и утверждено правительством положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров, в том числе порядок организации и осуществления образовательной деятельности в аспирантуре (адъюнктуре) и особенности ее организации и осуществления в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка. Нормативными актами должны быть установлены порядок проведения итоговой аттестации в аспирантуре, сопровождения лиц, успешно прошедших ее, а также порядок контроля за подготовкой научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.