Британцы назвали Маргарет Тэтчер лучшим премьером для решения проблем

"Железная леди" Маргарет Тэтчер, занимавшая пост премьер-министра Великобритании с 1979 по 1990 годы, смогла бы наиболее успешно справиться с проблемами Королевства в 2020 году, включая завершение процесса выхода из Евросоюза и борьбу с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные в среду газетой Daily Mail.

Участие приняли около двух тысяч респондентов, которым нужно было выбрать одного из восьми британских премьеров, занимавших данный пост за последние 44 года. Требовалось назвать политика, который наилучшим образом справился бы со всеми сложностями, с которыми Великобритания столкнулась в текущем году, пишет ТАСС.

По итогам голосования первое место заняла Маргарет Тэтчер, которую выбрали 32% респондентов. Примечательно, что Тэтчер больше всего голосов отдали граждане в возрасте от 18 до 24 лет. На втором месте Тони Блэр с 11%. В списке также были: Гордон Браун, Дэвид Кэмерон, Гарольд Уилсон, Тереза Мэй, Джон Мейджор и Джеймс Каллагэн.