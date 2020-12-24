Четверть россиян планирует покупку жилья в ближайшие пять лет

Половина россиян, собирающихся улучшить жилищные условия в ближайшие годы, недовольны площадью своей квартиры. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ДОМ.РФ и Общероссийским народным фронтом.

Решать жилищный вопрос в ближайшие пять лет намерены 26% респондентов, 43% из них готовы заняться этим уже в течение года. Только 20% семей из них вообще не имеют квартиры в собственности. Остальные недовольны условиями проживания. Половину семей не устраивает площадь жилья, 28% - расположение дома. 19% опрошенных хотят переехать в более комфортные квартиры, 12% имеют претензии к планировке. Каждый десятый отмечает, что нынешний дом требует капремонта. А 8% опрошенных живут совместно с другими семьями и хотят разъехаться.

При этом 79% россиян, предполагающих устроить новоселье в ближайшие пять лет, намерены воспользоваться для этого ипотекой.