ЦСКА отыгрался с 1:3 в дерби со СКА, но уступил по буллитам

Богатым на события получилось дерби между СКА и ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Москвичи отыгрались со счетом 1:3 в третьем периоде, но все равно уступили в серии буллитов (3:4 Б). Победный гол в серии послематчевых штрафных бросков забил Кирилл Марченко.

- Очень хороший поединок с нашей стороны. Сыграли агрессивно, все три периода придерживались этой линии. Но ведя в концовке 3:1, пропустили необязательные голы. Главное, что все это нас не надломило, - отметил рулевой СКА Валерий Брагин.

Таким образом, прервалась серия ЦСКА из трех побед в "регулярке". В таблице Западной конференции СКА идет на первом месте после 38 встреч с 60 очками, а столичный клуб - вторым (53 очка).

Еще в одном матче "Ак Барс" всухую обыграл московский "Спартак" - 3:0. Казанский клуб с 60 очками лидирует в Восточной конференции.