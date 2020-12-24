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Для Cyberpunk 2077 вышел новый патч, но довольны остались далеко не все

Текст:   Богдан Бобров
24.12.2020,  
11:22
Фото: CD Projekt RED Фото: CD Projekt RED
Фото: CD Projekt RED

Компания CD Projekt RED выпустила для Cyberpunk 2077 очередной патч, на этот раз под номером 1.06.

Теперь в игре исправлены геймплейные баги, связанные с прохождением одной из миссий, повышена производительность на консолях, а на ПК решена проблема с ломающимися сохранениями.

Видео: Как бы выглядела Cyberpunk 2077, если бы вышла на PlayStation 1

Отдельно отмечается, что уже поврежденные файлы сейвов восстановить не получится.

На форумах и в социальных сетях геймеры ﻿тем не менее ﻿продолжают жаловаться на более существенные недостатки, мешающие комфортному погружению в мир киберпанка. Другие пользователи публично выражают равнодушие: "Честно говоря, вообще без разницы - настолько эта игра отстой, я уже вернул за нее деньги", - говорится в одном из самых популярных комментариев под твитом о патче.

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Фото: Apple
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