Для Cyberpunk 2077 вышел новый патч, но довольны остались далеко не все

Компания CD Projekt RED выпустила для Cyberpunk 2077 очередной патч, на этот раз под номером 1.06.

Теперь в игре исправлены геймплейные баги, связанные с прохождением одной из миссий, повышена производительность на консолях, а на ПК решена проблема с ломающимися сохранениями.

Отдельно отмечается, что уже поврежденные файлы сейвов восстановить не получится.

На форумах и в социальных сетях геймеры ﻿тем не менее ﻿продолжают жаловаться на более существенные недостатки, мешающие комфортному погружению в мир киберпанка. Другие пользователи публично выражают равнодушие: "Честно говоря, вообще без разницы - настолько эта игра отстой, я уже вернул за нее деньги", - говорится в одном из самых популярных комментариев под твитом о патче.