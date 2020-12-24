Доказана эффективность китайской вакцины CoronaVac

Бразилия - первая страна, в которой была завершена 3-я стадия клинических испытаний вакцины от COVID-19, созданной в Китае. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Бразилия является первой страной, в которой была завершена 3-я стадия клинических испытаний вакцины от COVID-19, созданной в Китае. Подобные испытания также идут в Индонезии и Турции. Эффективность вакцины не уступает вакцинам, доказанная эффективность которых составляет 95%, сообщили ученые, следившие за разработками китайской вакцины.

"Развитые страны заказали колоссальное количество вакцины от коронавируса у фармацевтических компаний на Западе, развивающиеся же страны рассчитывают на Китай", - пишет WSJ. По данным издания, CoronaVac вполне может оказаться в ряду вакцин, которые будут первыми разрешены для применения в Бразилии.