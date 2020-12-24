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24.12.2020 14:56

Доказана эффективность китайской вакцины CoronaVac

В Бразилии успешно завершена 3-я стадия клинических испытаний вакцины CoronaVac, созданной китайской биофармацевтической компанией SINOVAC, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Вакцина от коронавирусной инфекции доказала свою эффективность, регуляторы вскоре могут утвердить ее широкое применение. Об этом пишет 21 декабря Wall Street Journal.
Бразилия - первая страна, в которой была завершена 3-я стадия клинических испытаний вакцины от COVID-19, созданной в Китае. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Бразилия является первой страной, в которой была завершена 3-я стадия клинических испытаний вакцины от COVID-19, созданной в Китае. Подобные испытания также идут в Индонезии и Турции. Эффективность вакцины не уступает вакцинам, доказанная эффективность которых составляет 95%, сообщили ученые, следившие за разработками китайской вакцины.

"Развитые страны заказали колоссальное количество вакцины от коронавируса у фармацевтических компаний на Западе, развивающиеся же страны рассчитывают на Китай", - пишет WSJ. По данным издания, CoronaVac вполне может оказаться в ряду вакцин, которые будут первыми разрешены для применения в Бразилии.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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