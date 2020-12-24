Эксперт назвал три главных риска относительно нового штамма COVID-19

Новости

Мишустин просит "РЖД" развивать пригородное сообщение 13:48
Зиничев: Цель МЧС - снизить затраты на закупку и содержание техники 13:43
Матвиенко дала прогноз на 2021 год: все будет хорошо 13:38
Кабмин направит регионам 170 млрд на дороги 13:36
Препарат "Лейтрагин" станет доступным для пациентов с COVID-19 в 2021 году 13:33
Столичные школьники победили на Международной олимпиаде мегаполисов 13:32
Мишустин рассказал о бесплатном доступе к социально значимым сайтам 13:32
Матвиенко рассказала о заболеваемости коронавирусом в Совфеде 13:28
В Подмосковье закрыли последний мусорный полигон 13:25
Кабмин направит 5 млрд производителям муки и хлеба 13:17
Матвиенко: В Совфеде ждут Послания президента в начале 2021 года 13:15
"Секс в большом городе" получит продолжение 13:11
Минобороны отсудило у МЧС 87 миллионов за тыловое обеспечение 13:07
Мэр уральской Сатки вошел в состав Госсовета при президенте РФ 13:04
Путин оценит работу правительства за год 13:04
МИД Литвы назвал тему сближения с Россией "дьявольским соблазном" 12:58
Матвиенко: Нет оснований для ужесточения ограничений по COVID-19 12:58
В Hyundai объяснили, какие поставки автомобилей приостановила компания 12:56
Япония создаст первый в мире деревянный спутник 12:45
Опубликован "Абсолютный рейтинг" фильмов 2020 года 12:45
Матвиенко: Закон о самоизоляции может появиться весной 12:40
В Москву придет последний в этом году снежный шторм 12:38
Матвиенко приняла решение о вакцинации от коронавируса 12:37
Матвиенко высказалась против введения "ковидных паспортов" 12:29
В Китае у половины взрослых зафиксирован повышенный вес 12:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
24.12.2020 13:15
Рубрика: Общество

Эксперт назвал три главных риска относительно нового штамма COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Появление новой генетической линии коронавируса, обнаруженной в Великобритании, может привести к нескольким нежелательным последствиям: усилению распространения инфекции из-за его более высокой контагиозности, снижению эффективности тестирования, а также, возможно, уменьшению эффективности вакцинации имеющимися вакцинами и необходимости модифицировать их состав. Насколько велики эти риски и возможно ли их избежать, "Российской газете" прокомментировал заслуженный врач России, ведущий научный редактор Vrachu.ru Михаил Каган.
Фото: ANDY RAIN/EPA Фото: ANDY RAIN/EPA
Фото: ANDY RAIN/EPA

Как специалисты установили, что мутировавший штамм коронавируса стал более заразным?

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Попова: В России наблюдается стабилизация ситуации по коронавирусу

Михаил Каган: Английские вирусологи зафиксировали появление новой генетической линии коронавируса SARS-CoV-2 в сентябре, назвали ее B.1.1.7. Поначалу этот новый штамм не привлёк большого внимания, так как выявлялся только у 0,1 % людей, имеющих положительный ПЦР-тест. Однако в последующем этот вариант вируса начал быстро распространяться и в декабре он, как сообщается, вызвал 60% новых случаев инфекций в Лондоне. Подобное явление трактуется учёными, как косвенное свидетельство более высокой контагиозности данного штамма. Используя математическую модель, удалось рассчитать, что заразность нового варианта вируса, вероятно, на 70% выше, чем у его первоначального штамма.

Поясните, пожалуйста, как происходит изменение вируса, как возникают новые штаммы? И к чему это приводит для людей?

Михаил Каган: Сейчас известно, что у нового варианта вируса имеется 17 изменений в геноме. Одна из гипотез, объясняющих почему это произошло и закрепилось, заключается в том, что при длительной персистенции вируса в организмах людей с ослабленным иммунитетом, на него воздействовала иммунная система, не способная его убить, но вызывающая возникновение более частых ошибок в процессе сборки новых вирусных частиц.

Многие из этих мутаций не вызывают изменения свойств вируса, так как имеют так называемый "молчащий" характер, потому что они образуют трёхнуклеотидный код, который транслируется в одну и ту же аминокислоту (так называемые "синонимичные" замены), что не приводит к изменениям в структуре кодируемых ими белков.

Почему тогда столько опасений по поводу этого нового штамма - вплоть до закрытия авиасообщения с Великобританией?

Михаил Каган: Тревогу вызывает наличие трёх мутаций в S- протеине (шиповый белок), одна из которых затрагивает рецептор связывающий домен в положении 501, где аминокислота аспарагин заменена тирозином. Эти мутации, в свою очередь, могут приводить к трём значимым последствиям. Во-первых, они могут обеспечить вирусу более лёгкое связывание с рецептором и, как следствие, повысить его способность заражать клетки. Во-вторых, возникает риск, что изменение структуры шипового белка приведёт к ухудшению обнаружения вируса с помощью существующих ПЦР - тестов, так как многие из них основаны на выявлении последовательности именно этого протеина. Существование подобного риска заставило ВОЗ рекомендовать всем лабораториям, использующим ПЦР-комплекты, обратиться к производителю для получения дополнительной информацией, а также параллельно использовать нескольких тест-систем или мультиплексных тестов, в которых мишенями являются несколько вирусных генов, что позволит обеспечить выявление новых вариантов вируса в случае их возникновения.

Фото: istock
Как прожить 130 лет и стать моложе

Третье опасение: все доступные к настоящему моменту вакцины нацелены на выработку иммунных механизмов именно к S-белку и изменение его структуры теоретически может привести к возможному снижению эффективности вакцинации.

Но хочу подчеркнуть: производители всех актуальных вакцин выразили уверенность в том, что их вакцины сохранят своё обезвреживающее действие на вирус, так как приводят к выработке разных вариантов антител к шиповому белку, что позволяет им прикрепляться к разным его участкам и, таким образом, страховать друг друга.

Хорошей новостью также является тот факт, что к настоящему моменту новый штамм вируса не демонстрирует более высокой патогенности, и в охваченных им районах Великобритании летальность не увеличилась.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Кремле рассказали о влиянии рестрикций США на "Северный поток-2"
Госдума одобрила штраф до миллиона рублей за неустойчивый интернет
В Москве опечатали "ГлавClub" из-за нарушений мер профилактики COVID-19
Юрист рассказал о новых ограничениях для курильщиков в 2021 году
Глава Минобрнауки исполнил желание Розалины из Москвы
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации