Эксперт назвал три главных риска относительно нового штамма COVID-19

Как специалисты установили, что мутировавший штамм коронавируса стал более заразным?

Михаил Каган: Английские вирусологи зафиксировали появление новой генетической линии коронавируса SARS-CoV-2 в сентябре, назвали ее B.1.1.7. Поначалу этот новый штамм не привлёк большого внимания, так как выявлялся только у 0,1 % людей, имеющих положительный ПЦР-тест. Однако в последующем этот вариант вируса начал быстро распространяться и в декабре он, как сообщается, вызвал 60% новых случаев инфекций в Лондоне. Подобное явление трактуется учёными, как косвенное свидетельство более высокой контагиозности данного штамма. Используя математическую модель, удалось рассчитать, что заразность нового варианта вируса, вероятно, на 70% выше, чем у его первоначального штамма.

Поясните, пожалуйста, как происходит изменение вируса, как возникают новые штаммы? И к чему это приводит для людей?

Михаил Каган: Сейчас известно, что у нового варианта вируса имеется 17 изменений в геноме. Одна из гипотез, объясняющих почему это произошло и закрепилось, заключается в том, что при длительной персистенции вируса в организмах людей с ослабленным иммунитетом, на него воздействовала иммунная система, не способная его убить, но вызывающая возникновение более частых ошибок в процессе сборки новых вирусных частиц.

Многие из этих мутаций не вызывают изменения свойств вируса, так как имеют так называемый "молчащий" характер, потому что они образуют трёхнуклеотидный код, который транслируется в одну и ту же аминокислоту (так называемые "синонимичные" замены), что не приводит к изменениям в структуре кодируемых ими белков.

Почему тогда столько опасений по поводу этого нового штамма - вплоть до закрытия авиасообщения с Великобританией?

Михаил Каган: Тревогу вызывает наличие трёх мутаций в S- протеине (шиповый белок), одна из которых затрагивает рецептор связывающий домен в положении 501, где аминокислота аспарагин заменена тирозином. Эти мутации, в свою очередь, могут приводить к трём значимым последствиям. Во-первых, они могут обеспечить вирусу более лёгкое связывание с рецептором и, как следствие, повысить его способность заражать клетки. Во-вторых, возникает риск, что изменение структуры шипового белка приведёт к ухудшению обнаружения вируса с помощью существующих ПЦР - тестов, так как многие из них основаны на выявлении последовательности именно этого протеина. Существование подобного риска заставило ВОЗ рекомендовать всем лабораториям, использующим ПЦР-комплекты, обратиться к производителю для получения дополнительной информацией, а также параллельно использовать нескольких тест-систем или мультиплексных тестов, в которых мишенями являются несколько вирусных генов, что позволит обеспечить выявление новых вариантов вируса в случае их возникновения.

Третье опасение: все доступные к настоящему моменту вакцины нацелены на выработку иммунных механизмов именно к S-белку и изменение его структуры теоретически может привести к возможному снижению эффективности вакцинации.

Но хочу подчеркнуть: производители всех актуальных вакцин выразили уверенность в том, что их вакцины сохранят своё обезвреживающее действие на вирус, так как приводят к выработке разных вариантов антител к шиповому белку, что позволяет им прикрепляться к разным его участкам и, таким образом, страховать друг друга.

Хорошей новостью также является тот факт, что к настоящему моменту новый штамм вируса не демонстрирует более высокой патогенности, и в охваченных им районах Великобритании летальность не увеличилась.