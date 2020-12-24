Новости

В Конгрессе США намерены преодолеть вето Трампа на оборонный бюджет 05:45
Уже 13 префектура Японии заявила о вспышке птичьего гриппа 05:27
В Роспотребнадзоре рассказали о сроках хранения салатов 05:02
Эксперты раскрыли реальные возможности космических спутников 04:40
Трамп помиловал экс-главу предвыборного штаба Манафорта и советника Стоуна 04:19
В Сингапуре подтвердили случай заражения британским штаммом коронавируса 04:13
Трамп выступил за назначение спецпрокурора для расследования итогов выборов 03:44
Перечислены новые запреты для курильщиков 03:44
На юго-западе Японии пропало рыболовецкое судно 03:01
Британцы назвали Маргарет Тэтчер лучшим премьером для решения проблем 02:58
В Израиле введут ограничения на дни рождественских праздников 02:42
Власти Нидерландов ужесточат правила въезда в страну 02:32
Обнаруженный в Британии штамм вируса из ЮАР впервые был выявлен в октябре 01:59
"Аталанта" с Миранчуком упустила победу над "Болоньей" 01:33
Сильная аллергия проявилась у медработника в Нью-Йорке после прививки 01:10
СК возбудил уголовное дело после стрельбы во дворе дома в Москве 01:08
Число пострадавших от взрыва в офисном здании в Балтиморе выросло до 23 00:48
В Москве мужчина обстрелял девушку с подругами 00:46
Кучеров из-за операции не сыграет в регулярном чемпионате НХЛ 00:43
В Грузии объявили о предстоящих санитарных ограничениях 00:33
Трамп наложил вето на оборонный бюджет 2021-го года 23.12.2020
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 23.12.2020
Миллиардер Игорь Сосин скончался на Занзибаре 23.12.2020
В Нью-Йорке будут штрафовать пассажиров из Британии за нарушение карантина 23.12.2020
В "Единой России" назвали срок принятия закона о выходном 31 декабря 23.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
24.12.2020 04:40
Рубрика: Общество

Эксперты раскрыли реальные возможности космических спутников

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Даже самые современные космические аппараты не могут разглядеть номер машины, как это часто показывают в голливудских фильмах. Самое лучшее разрешение по состоянию на текущий день будет у планируемых к запуску в 2021 году космических аппаратов проекта Legion компании Maxar. Это 29 сантиметров на пиксель.

Фото: kinopoisk.ru
Стало известно, когда Илон Маск отправит в космос Тома Круза

"Даже в этих условиях увидеть номера машин будет нельзя. А вот разглядеть отдельные деревья, определить тип машины, посмотреть в виде отдельных точек скопления людей на пляжах и площадях можно", - цитирует РИА Новости Милану Элердову, гендиректора компании "Терра Тех" - коммерческого оператора "Роскосмоса" по предоставлению услуг и сервисов в области космической съемки.

Эксперт отметила, что кадры сверхвысокого разрешения самые дорогие - от десяти центов за квадратный километр съемки, и, соответственно, самые прибыльные для операторов спутников.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

Главное сегодня

Путин принял важные для граждан решения на Госсовете. Главное
Попова: В России наблюдается стабилизация ситуации по коронавирусу
В Великобритании выявили еще два новых штамма коронавируса
Аргентина зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"
Перечислены новые запреты для курильщиков
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации