Эксперты раскрыли реальные возможности космических спутников

Даже самые современные космические аппараты не могут разглядеть номер машины, как это часто показывают в голливудских фильмах. Самое лучшее разрешение по состоянию на текущий день будет у планируемых к запуску в 2021 году космических аппаратов проекта Legion компании Maxar. Это 29 сантиметров на пиксель.

"Даже в этих условиях увидеть номера машин будет нельзя. А вот разглядеть отдельные деревья, определить тип машины, посмотреть в виде отдельных точек скопления людей на пляжах и площадях можно", - цитирует РИА Новости Милану Элердову, гендиректора компании "Терра Тех" - коммерческого оператора "Роскосмоса" по предоставлению услуг и сервисов в области космической съемки.

Эксперт отметила, что кадры сверхвысокого разрешения самые дорогие - от десяти центов за квадратный километр съемки, и, соответственно, самые прибыльные для операторов спутников.