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24.12.2020 12:06
Рубрика: Экономика

Эксперты рассказали, сколько зарабатывают фрилансеры в России

Текст: Ольга Игнатова
Чаще всего фрилансерам заказывают разрабатывать сайты, переводить и редактировать тексты, а также различные дизайнерские работы.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Причем в нынешнем году наблюдался повышенный спрос на фрилансеров. Да и сами россияне не прочь подработать, оказавшись на удаленке. Поэтому они намного чаще стали предлагать свои услуги и искать заказчиков определенных работ. Аналитики крупнейшей в России фриланс-биржи FL.ru и IT-холдинга TalentTech зафиксировали, что число новых исполнителей в нынешнем году выросло на 76% по сравнению с 2019 годом. С начала года на своих услугах новички-фрилансеры заработали более 110 миллионов рублей.

Фото: iStock
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Количество новых заказчиков фриланс-услуг также выросло в сравнении с 2019 годом - рост составил 38%. Больше всего фрилансом люди интересовались в июне. А вот всплеск по числу заказов пришелся на апрель-май, период активной самоизоляции.

В целом за выполнение одного заказа платятся небольшие деньги. Например, в категории "Мобильные приложения" средний чек составляет 13863 рублей, в категории "Оптимизация (SEO)" средний чек - 10178 рублей, в категории "Архитектура/Интерьер" средний чек - 8356 рублей.

"Самыми дорогими заказами в 2020 году стали проект по разработке "с нуля" сайта букмекерской компании, его оценили в 650 000 рублей, в 370 000 рублей оценили создание мобильного приложения с элементами Augmented Reality (AR) и Computer Vision, а в 320 000 рублей - редизайн сайта интернет-магазина бытовой техники" - поясняет Анатолий Орлов, исполнительный директор биржи FL.ru

Среди задач, не требующих навыков программирования, самую высокую цену предлагали за продвижение сайта в "топ" поисковой выдачи - 150 000 рублей. За перевод кулинарной книги с английского на итальянский предложили 104 400 рублей, за дизайн интерьера квартиры в Новой Москве - 100 000 рублей.

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