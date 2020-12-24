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24.12.2020 18:41
Рубрика: В мире

ЕС и Британия достигли сделки по Brexit

Текст: Диана Ковалева
Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit. Об этом сообщили британский премьер Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Фото: iStock
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"Сделка достигнута", - написал Джонсон на своей страничке в Twitter, прикрепив к публикации свое фото с поднятыми вверх большими пальцами.

"Это был долгий и извилистый путь, но нам есть, что показать. Это справедливо, это сбалансированная сделка, и это правильный и ответственный поступок для обеих сторон", - заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, Великобритания останется для Евросоюза "доверенным партнером". Брюссель продолжит сотрудничать с Лондоном по таким ключевым направлениям, как изменение климата, энергетика, безопасность и транспорт. Кроме того, обе стороны на ближайшие пять с половиной лет прояснили ситуацию с рыболовецкой отраслью, цитирует главу Еврокомиссии газета Guardian.

"Теперь Европа идет вперед", - написала фон дер Ляйен в своем Twitter.

Отметим, что итоговую версию сделки до 1 января, когда истекает срок переходного периода после Brexit, должны будут одобрить Совет ЕС и депутаты британской Палаты общин. Для этого работа парламента Альбиона, который ранее ушел на рождественские каникулы, будет возобновлена в экстренном порядке. Ориентировочная дата заседания - 30 декабря, передает ТАСС.

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В мире Европа Великобритания Международные организации Европейский союз Международные организации Европейский союз Европейская комиссия Brexit: Великобритания покидает Евросоюз

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