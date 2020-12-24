Фальков: Иностранным студентам сейчас нет смысла приезжать в РФ

Российские вузы работают удаленно, поэтому иностранным студентам сейчас нет смысла приезжать в РФ. Такое мнение высказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

- Треть иностранных студентов в силу разных причин не смогли приехать в Россию, - отметил он в четверг в программе "Вести" на телеканале "Россия 1". - Но российские вузы перешли на удаленный формат работы. И приезжать сейчас нет смысла.

В целом же примерно 3 миллиона - 64 процента - студентов вузов России сейчас учатся дистанционно, рассказал министр. Более 900 тысяч человек, по его словам, продолжают жить в вузовских общежития с соблюдением всех мер безопасности.

- Несмотря на сложную ситуацию, нам в целом удается ее контролировать, - сказал он.