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24.12.2020 19:05
Рубрика: Экономика

ФАС разрешила создать совместное предпритие для развития 5G

Текст: Ирина Алпатова

Федеральная антимонопольная служба одобрила создание операторами связи совместного предприятия для развития технологий 5G.

Российское оборудование для сетей 5G будет серийно выпускаться в 2023 году

ФАС России согласовала сделку при условии выполнения участниками требования сохранить недискриминационный доступ к радиочастотам для всех представителей рынка сотовой связи.

"Предписание направлено на создание равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка подвижной радиотелефонной связи. В частности, операторам связи, участвующим в сделке, необходимо разработать и согласовать с антимонопольным органом условия использования инфраструктуры и (или) совместного использования радиочастот и условий предоставления инфраструктуры для MVNO операторов связи", - говорится в сообщении ведомства.

Изначально частоты под 5G государство планировало разыгрывать на аукционах. В конце 2019 года было решено создать СП, куда войдут МТС, "МегаФон", "ВымпелКом" (бренд "Билайн") и "Ростелеком". СП займется исследованием электромагнитной совместимости и расчисткой необходимого радиочастотного спектра. Идею создать СП поддержали и в Минцифре. Формат участия в СП государства еще предстоит определить.

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