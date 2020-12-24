ФАС разрешила создать совместное предпритие для развития 5G

Федеральная антимонопольная служба одобрила создание операторами связи совместного предприятия для развития технологий 5G.

ФАС России согласовала сделку при условии выполнения участниками требования сохранить недискриминационный доступ к радиочастотам для всех представителей рынка сотовой связи.

"Предписание направлено на создание равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка подвижной радиотелефонной связи. В частности, операторам связи, участвующим в сделке, необходимо разработать и согласовать с антимонопольным органом условия использования инфраструктуры и (или) совместного использования радиочастот и условий предоставления инфраструктуры для MVNO операторов связи", - говорится в сообщении ведомства.

Изначально частоты под 5G государство планировало разыгрывать на аукционах. В конце 2019 года было решено создать СП, куда войдут МТС, "МегаФон", "ВымпелКом" (бренд "Билайн") и "Ростелеком". СП займется исследованием электромагнитной совместимости и расчисткой необходимого радиочастотного спектра. Идею создать СП поддержали и в Минцифре. Формат участия в СП государства еще предстоит определить.