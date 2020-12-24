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24.12.2020 21:00
Рубрика: Спорт

Проехал "трактором"

Коляда лидирует на чемпионате России
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8346)
Призер олимпийского командного турнира Михаил Коляда лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, который стартовал в челябинском ледовом дворце "Трактор".

Коляда чисто исполнил все прыжки: сделал каскад "четверной тулуп-тройной тулуп", тройной аксель и тройной лутц. Поэтому Михаил заслуженно преодолел знаковую отметку, получив за прокат 102,48 балла. Второе место занял Макар Игнатов, набравший 98,30 балла. На третьей строчке - Марк Кондратюк (90,88 балла).

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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- Получилось все, что запланировал. Конечно, не идеально. Споткнулся после каскада. Так что есть над чем работать, - сказал на пресс-конференции Коляда, который поборется за третий титул чемпиона России.

К сожалению, в Челябинске не выступал чемпион Европы Дмитрий Алиев. Спортсмен не успел восстановиться после перенесенного коронавируса.

- Я пробовал и надеялся, что после болезни у меня не уйдет форма и не будет истощения организма, - написал спортсмен в "Инстаграме". - К сожалению, за пять дней мне не удалось привести себя в рабочее состояние, чтобы биться так, как я хочу.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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По аналогичной причине с соревнований снялась и чемпионка Европы Алена Косторная. Но борьба в турнире одиночниц все рано будет интересной и даже жесткой. Титул попробует защитить двукратная чемпионка России Анна Щербакова. Будет выступать и Елизавета Туктамышева, которая перенесла ковид в легкой форме, Александра Трусова и юниорка Камила Валиева, которая в этом сезоне прокатилась по всем взрослым российским стартам.

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