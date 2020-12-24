Организациям, в которых работают инвалиды, сохранят льготы по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве на ближайшие три года. Воспользоваться ими также смогут индивидуальные предприниматели, у которых трудятся граждане с ограниченными возможностями. Закон об этом публикует сегодня "Российская газета".

Как пояснили в Фонде социального страхования, тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве определяются в процентах от суммы зарплаты работников. Всего их 32 в размере от 0,2% до 8,5% (применяются в зависимости от вида экономической деятельности и класса травмоопасности).

Индексируются тарифы ежегодно 1 февраля. В 2021 году они вырастут на 3,8% по отношению к 2020 году, в 2022 году - на 3,7% по отношению к 2021 году, в 2023 году - на 4% по отношению к 2022 году. Учитывая, что прогнозируемая начисленная среднемесячная зарплата в 2021 году составит 53 096 рублей, максимальный размер страхового взноса, отчисляемый с нее, обойдется работодателю в 4513 рублей. Средняя зарплата по России в 2022 и 2023 годах, по расчетам минэкономразвития, составит 56 404 рубля и 60 157 рублей соответственно, поэтому и страховые взносы подрастут.

При этом размер страхового взноса за работников с инвалидностью (группа не имеет значения) по-прежнему составит 60% от начисленной суммы. Предполагается, что это должно стимулировать работодателей активнее включать граждан с ограниченными возможностями здоровья в трудовой процесс.