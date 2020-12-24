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24.12.2020 21:05
Рубрика: Спорт

Как удар "молний"

Кучеров пропустит регулярку из-за операции
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8346)
Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров пропустит регулярный чемпионат НХЛ, который стартует 13 января 2021 года, из-за травмы. Генменеджер клуба Жюльен Брисбуа рассказал, что 27-летний форвард перенесет операцию на бедре.

В прошлом сезоне "молнии" выиграли Кубок Стэнли. Но, как выяснилось, с первого же матча плей-офф против "Коламбуса" Кучеров выходил на лед с повреждением и доигрывал сезон с травмой. Несмотря на это, россиянин стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, набрав 34 очка (7 шайб + 27 передач). Так что в команде рассчитывают, что Кучеров восстановится к окончанию регулярки и поможет "Тампе" защитить чемпионский титул.

Фото: AP Photo/Mark Humphrey
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- К сожалению, травма бедра Никиты Кучерова требует операции. Он не сможет сыграть в предстоящем регулярном сезоне, - комментарий Жюльена Брисбуа приводит пресс-служба "Тампы". - Никто не любит хоккей так, как Кучеров. Знаю, что он усердно будет работать, чтобы вернуться как можно скорее.

Российского форварда поместят в долгосрочный список травмированных. Такой ход поможет "молниям" решить вопрос с потолком зарплат. Зарплата Кучерова составляет 9,5 миллиона долларов в год. "Тампа" ранее уже превышала допустимый лимит на 6,15 миллиона. А несколько игроков находились без контрактов, в том числе нападающий Энтони Чирелли, которого теперь удастся переподписать. Ведь в платежной ведомости освободится место.

Что касается нового сезона НХЛ, то пресс-служба лиги сообщила, что в регулярном чемпионате команды проведут по 56 матчей вместо 82. В плей-офф выйдут 16 команд, Кубок Стэнли пройдет в традиционном формате.

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