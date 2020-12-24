Гармашу, Сухорукову и Хотиненко вручили государственные награды

Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила почетные награды деятелям искусства. Церемония прошла в Бетховенском зале Большого театра.

"Конечно, мы не перестаем повторять, когда встречаемся все вместе в обычном формате, какая это радость - вас видеть всех в добром здравии, и какая невероятная для меня честь вручать сегодня абсолютно заслуженные награды", - отметила Ольга Любимова.

Актер Сергей Гармаш был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Обладателями орденов Почета стали актеры Виктор Сухоруков, Борис Щербаков и режиссер Владимир Хотиненко. Ордена Дружбы получили актеры Александр Домогаров и Владимир Конкин. Актрисы Виктория Исакова и Анна Михалкова удостоены звания заслуженных артисток РФ, передает ТАСС.

Награды от министра культуры также получили актеры Александр Израельсон и Наталья Карпунина, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, и.о. ректора Московской государственной консерватории имени Чайковского Александр Соколов, гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов и репетитор по балету Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Виктор Никитушкин. Орден Дружбы также вручили худруку Государственного академического театра классического балета под руководством Касаткиной и Василёва Наталии Касаткиной.

Звание "Заслуженного артиста РФ" получили Варвара Андреева, Анжела Белянская, Игорь Головатенко, Максим Рубцов.

Художественный руководитель Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный, статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова и заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова получили благодарности президента РФ.