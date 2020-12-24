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24.12.2020 15:06
Рубрика: Власть

Генштаб: Противоборство в космосе и киберсфере несет ядерную угрозу

Текст: Иван Петров

О новых угрозах применения ядерного оружия на брифинге для иностранных военных атташе в четверг рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, военное противоборство в последние годы распространяется на киберпространство и космос.

Фото: Алексей Никольский/ ТАСС
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"В результате повышаются риски возникновения инцидентов из-за вмешательства в функционирование систем управления и обеспечения применения ядерного оружия. В этих условиях ключевым элементом обеспечения военной безопасности РФ остается ядерное сдерживание", - отметил начальник Генштаба.

Герасимов напомнил, что российская политика в этой сфере является "сугубо оборонительной". Она направлена, по его словам, исключительно на поддержание потенциала ядерных сил на достаточном для сдерживания уровне. "Ядерное оружие нами рассматривается как средство принуждения потенциального противника к отказу от развязывания агрессии. Заявления же о якобы принятой нашими вооруженными силами концепции "эскалации для деэскалации" являются домыслами", - отметил российский военачальник.

Официальные взгляды России по этой теме, напомнил Герасимов, изложены в "Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания".

При определении Россией подходов к ядерному сдерживанию, по словам генерала, особое внимание уделялось выполнению международных обязательств в сфере контроля над вооружениями. "Сегодня элементы контроля содержатся только в Договоре о СНВ, но он истекает 5 февраля следующего года. После этой даты никаких ограничений ни у России, ни у США не будет. Рассматриваем эту ситуацию как сложную, но преодолимую", - заявил он.

Власть Безопасность Армия Ядерная безопасность

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