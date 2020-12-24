Гинцбург поддержал идею создания паспортов вакцинации от COVID-19

О том, что в стране могут создать базу электронных паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции, ранее сообщал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он пояснил, что для этого можно использовать данные федерального информационного ресурса о привитых от COVID-19. Теперь идею введения таких паспортов поддержал глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Конечно, надо делать... Давно пора было, как только вакцинация началась",- сказал академик РАН, чьи слова приводит РИА Новости.

Может ли повлиять наличие или отсутствие паспорта на повседневную жизнь россиян, в частности для получения визы при выезде за пределы России, пока не уточняется. В некоторых странах были высказаны предложения о возможном введении таких паспортов, в том числе и с использованием результатов тестирования на коронавирус, при выезде за рубеж. Однако в ВОЗ уточнили, что сначала предстоит унифицировать проведение тестов, поскольку все страны пользуются тестами от разных производителей, следовательно, возможны расхождения в точности и результатах. Аналогичные проблемы могут возникнуть и при оформлении проведенной вакцинации.

Сейчас аналоги "паспортов иммунизации" тоже используются - для въезда в страны, эндемичные по некоторым опасным инфекциям, также необходимо сделать прививку и иметь подтверждающий документ.