Гинцбург: "Спутник V" защитит от заражения "британским" штаммом коронавируса

Глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что вакцина "Спутник V", разработанная в возглавляемом им Центре, будет защищать от измененного штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании. Мутация затрагивает лишь небольшую точку на поверхности белка вируса, - пояснил Гинцбург.

"Да, безусловно, вакцина "Спутник V" будет защищать от этой мутации", - сказал он на брифинге, посвященном доставке в Аргентину первой партии российской вакцины.

Академик уточнил, что вакцина создает иммунитет ко всему S-белку коронавируса, а мутация изменяет "только одну небольшую точку на поверхности этого белка".

Гинцбург также сообщил, что в гражданский оборот в России выведено 650 тысяч доз вакцины, и к концу января-началу февраля объем производства достигнет 5-6 миллионов доз вакцины в месяц. "Это позволит к ноябрю следующего года провакцинировать около 1,5 миллиона человек", - уточнил Гинцбург.

Вакцинация, отметил ученый, нужна для быстрейшего формирования в стране популяционного иммунитета.