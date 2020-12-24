Госдума одобрила штраф до миллиона рублей за неустойчивый интернет

Документ внесли глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский.

Напомним, что закон об устойчивом интернете в России вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он был принят с целью обеспечения стабильной работы Рунета при отказе в доступе к зарубежным корневым серверам. Другая цель закона - защита граждан от информации, запрещенной к распространению в РФ. Это детская порнография, пропаганда наркотиков и т.п. После вступления закона операторы связи должны предоставлять в Роскомнадзор техническую информацию, которая необходима для принятия оперативных мер. Для контроля соблюдения законодательства они должны установить оборудование, которое предоставляет государство.

В новом законопроекте на эту тему депутаты предложили финансовые санкции за нарушение порядка установки и эксплуатации технических средств противодействия угрозам устойчивости Рунета. Административный штраф для должностных лиц составит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Повторное нарушение в течение года грозит повышенными штрафами. Для должностных лиц это будет от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для ИП - от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юрлиц - от 600 тыс. до 1 миллиона рублей.

Хинштейн и Боярский в пояснительной записке отметили, что отсутствие ответственности "формирует у субъектов регулирования возможность невыполнения установленных в отношении них обязанностей".

Также сообщается, что Роскомнадзор в случае возникновения угроз функционированию интернета на территории РФ сможет осуществлять централизованное управление трафиком. Ведомство будет вправе приостанавливать лицензии операторов на срок до 90 дней.