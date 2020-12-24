Госдума одобрила штраф до миллиона рублей за неустойчивый интернет

Новости

Мишустин просит "РЖД" развивать пригородное сообщение 13:48
Зиничев: Цель МЧС - снизить затраты на закупку и содержание техники 13:43
Матвиенко дала прогноз на 2021 год: все будет хорошо 13:38
Кабмин направит регионам 170 млрд на дороги 13:36
Препарат "Лейтрагин" станет доступным для пациентов с COVID-19 в 2021 году 13:33
Столичные школьники победили на Международной олимпиаде мегаполисов 13:32
Мишустин рассказал о бесплатном доступе к социально значимым сайтам 13:32
Матвиенко рассказала о заболеваемости коронавирусом в Совфеде 13:28
В Подмосковье закрыли последний мусорный полигон 13:25
Кабмин направит 5 млрд производителям муки и хлеба 13:17
Матвиенко: В Совфеде ждут Послания президента в начале 2021 года 13:15
"Секс в большом городе" получит продолжение 13:11
Минобороны отсудило у МЧС 87 миллионов за тыловое обеспечение 13:07
Мэр уральской Сатки вошел в состав Госсовета при президенте РФ 13:04
Путин оценит работу правительства за год 13:04
МИД Литвы назвал тему сближения с Россией "дьявольским соблазном" 12:58
Матвиенко: Нет оснований для ужесточения ограничений по COVID-19 12:58
В Hyundai объяснили, какие поставки автомобилей приостановила компания 12:56
Япония создаст первый в мире деревянный спутник 12:45
Опубликован "Абсолютный рейтинг" фильмов 2020 года 12:45
Матвиенко: Закон о самоизоляции может появиться весной 12:40
В Москву придет последний в этом году снежный шторм 12:38
Матвиенко приняла решение о вакцинации от коронавируса 12:37
Матвиенко высказалась против введения "ковидных паспортов" 12:29
В Китае у половины взрослых зафиксирован повышенный вес 12:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
24.12.2020 12:47
Рубрика: Экономика

Госдума одобрила штраф до миллиона рублей за неустойчивый интернет

Текст: Татьяна Замахина
Операторам связи, которые не применили оборудование для устойчивой работы интернета на территории России, грозят солидные штрафы - до 1 млн рублей. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме.

Документ внесли глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский.

Фото: istock
Старые смартфоны могут отключить от интернета. Что случилось

Напомним, что закон об устойчивом интернете в России вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он был принят с целью обеспечения стабильной работы Рунета при отказе в доступе к зарубежным корневым серверам. Другая цель закона - защита граждан от информации, запрещенной к распространению в РФ. Это детская порнография, пропаганда наркотиков и т.п. После вступления закона операторы связи должны предоставлять в Роскомнадзор техническую информацию, которая необходима для принятия оперативных мер. Для контроля соблюдения законодательства они должны установить оборудование, которое предоставляет государство.

В новом законопроекте на эту тему депутаты предложили финансовые санкции за нарушение порядка установки и эксплуатации технических средств противодействия угрозам устойчивости Рунета. Административный штраф для должностных лиц составит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Повторное нарушение в течение года грозит повышенными штрафами. Для должностных лиц это будет от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для ИП - от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юрлиц - от 600 тыс. до 1 миллиона рублей.

Хинштейн и Боярский в пояснительной записке отметили, что отсутствие ответственности "формирует у субъектов регулирования возможность невыполнения установленных в отношении них обязанностей".

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Одобрены поправки о блокировке интернет-ресурсов за цензуру

Также сообщается, что Роскомнадзор в случае возникновения угроз функционированию интернета на территории РФ сможет осуществлять централизованное управление трафиком. Ведомство будет вправе приостанавливать лицензии операторов на срок до 90 дней.

Экономика Отрасли Связь Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Законодательство об интернете Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

В Кремле рассказали о влиянии рестрикций США на "Северный поток-2"
Госдума одобрила штраф до миллиона рублей за неустойчивый интернет
В Москве опечатали "ГлавClub" из-за нарушений мер профилактики COVID-19
Юрист рассказал о новых ограничениях для курильщиков в 2021 году
Глава Минобрнауки исполнил желание Розалины из Москвы
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего