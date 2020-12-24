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24.12.2020 13:09
Рубрика: Власть

Госдума вводит штрафы за нарушения деятельности иноагентов

Текст: Татьяна Замахина
За распространение информации иноагентов без соответствующей маркировки вводятся штрафы до 50 тысяч рублей. Более серьезные штрафы вводятся за то же самое для самих "агентов". Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Законопроект был внесен в Госдуму 23 ноября группой парламентариев во главе с председателями комиссий ГД и Совфеда по борьбе с иностранным вмешательством Василием Пискаревым и Андреем Климовым.

Глава СПЧ: Поправки об иноагентах не ущемляют права

Так, ответственность будет полагаться за распространение информации о физических лицах и организациях, признанных иностранными агентами, а также их материалов, без указания на данный статус. В случае организаций речь идет как о некоммерческих, так и общественных объединениях, не зарегистрированных в качестве юрлиц.

Штрафы за данные правонарушения должны составить:

- от 2 до 2.5 тыс. рублей для граждан,

- от 4 до 5 тыс. рублей для должностных лиц.

- от 40 до 50 тыс. рублей для юрлиц.

А если сам иностранный агент не укажет статус, то штрафы будут другие:

- для граждан - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей,

- для должностных лиц - от 100 до 300 тысяч рублей,

- для юрлиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

При этом законопроект увеличивает штрафы для юрлиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации до 5 миллионов рублей.

Этот законопроект стал продолжением закона, принятого накануне. Ранее Госдума окончательно одобрила документ, вносящий поправки в российское законодательство об иностранных агентах. Ими могут быть объявлены общественные объединения, не зарегистрированные в качестве юридических лиц, а также физические лица. И в том числе - иностранные журналисты, занимающиеся политикой.

В стан агентов могут войти те, кто занимается политической деятельностью именно на зарубежные средства. Документ обязывает их самостоятельно регистрироваться в этом качестве в Минюсте и указывать статус иностранного агента в своих обращениях в госорганы, а также в материалах СМИ, касающихся деятельности лиц или организаций, выполняющих функцию иностранного агента.

Прямая речь

Председатель Госдумы Вячеслав Володин (реагируя на выступление лидера КПРФ Геннадция Зюганова и обращаясь к депутатам):

"США принесли законодательство по иностранным агентам в 1937 году - в целях сдерживания Советского Союза, идеи коммунизма. И они руководствуются этим законодательством до сегодняшнего дня, чтобы защитить свой суверенитет.

Давайте думать о нашей стране. Давайте все делать для того, чтобы не допустить вмешательства в наши внутренние дела и дела других государств. А когда мы здесь, даже в этом вопросе начинаем думать о себе и, невзирая на последствия, пытаться как-то продвинуть решения, исходя из своих интересов, - это неправильно. Это может нам дорого стоить. Страну можем потерять. Цель этого закона - оградить вмешательства в наши внутренние дела. Все.

А если вам, какой-то иностранный агент что-то отправит, ну слушайте, правильно было здесь сказано, идите в суд, объясняйте. Случайно это было или это было с умыслом.

Сегодня Зюганов об этом говорил. Он для кого говорил? Говорил о том, что будет ситуация ухудшаться. И мы вас слышим. Вот ответ тем, кто полезет к нам со своим финансированием, печеньками и всем остальным.

Если здесь политическое руководство едино, давайте и мы тогда будем с ними. Об этом закон. И уж если там говорить о правах и свободах, здесь этот закон их точно не нарушает, не покушается на эти права и свободы, а защищает интересы государства. Чтобы мы страну не потеряли".

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

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