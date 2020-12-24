Госдума завершила осеннюю сессию

По сравнению с показателем прошлого года (тогда приняли 530 законов) депутаты даже увеличили темпы законодательной работы, несмотря на отмену части пленарок и перевод многих мероприятий в онлайн-формат. "Хотя мы с вами знаем примеры многих других зарубежных парламентов, которые ушли на карантин и до сих пор не возвращались", - сравнил Володин.
За этот год было принято "много решений, которых не на один год хватит", считает он. Ключевой темой работы нижней палаты в осеннюю сессию стала донастройка законодательства в связи с принятыми летом поправками в Конституцию РФ. Госдума уже одобрила 21 закон в развитие принятых поправок, еще четыре находится на рассмотрении, уточнил председатель палаты. Он выделил поправки, направленные на защиту суверенитета страны. Впервые в истории новой России в Конституции появилась норма о приоритете национального законодательства над решениями международных организаций. А Госдума закрепила это положение в законодательстве. Это позволит эффективнее противостоять попыткам вмешательства, которые продолжатся, ведь "многим хотелось бы, чтобы Россия была слабая, стояла на коленях", считает Володин.
Одобренные поправки в Конституцию нашли свое отражение и в новом Законе "О правительстве РФ", который значительно увеличил роль парламента в формировании кабмина. Нижняя палата парламента уже успела опробовать новую процедуру: в октябре Госдума утвердила ряд новых кандидатур в кабмине. Кроме того, в развитие норм Конституции были приняты поправки в закон о Конституционном суде, о прокуратуре и ряд других. Свое законодательное оформление получил и Государственный совет РФ.
В дальнейшем потребуется внесение изменений в законы о науке, культуре, здравоохранении - в Комитете по госстроительству и законодательству ожидают от правительства их внесения.
В период осенней сессии основное внимание депутатов было сосредоточено на принятии закона о федеральном бюджете. Несмотря на дефицит госказны, на спад в экономике, проблемы не перекладываются на плечи наших граждан, подчеркнул Вячеслав Володин. Конкретнее - "37% бюджета направляется на социальные вопросы". Это значит, все обязательства перед россиянами, несмотря на проблемы в экономике, будут выполнены, подчеркнул он.
Говоря о важных решениях на социальную тему, принятых в этом году, Володин напомнил о продлении программы материнского капитала, которая теперь распространяется на рождение первого ребенка. Кроме того, появилась возможность потратить капитал на строительство дома на садовом участке. А ученики начальной школы теперь обеспечены бесплатным горячим питанием, привел еще один пример спикер.
Во время пандемии стал популярен удаленный вид занятости, и депутаты решили прописать правила для нее. Итоговая версия нового закона была подготовлена совместно с профсоюзами и работодателями.
Среди других резонансных решений Госдумы - запрет свободной продажи "веселящего газа", восстановление системы вытрезвителей в РФ, повышение возраста молодежи с 30 до 35 лет включительно (а значит, еще больше граждан смогут получать меры поддержки молодых семей и гранты от государства). Заметной инициативой также стало введение штрафов до 150 тыс. рублей для чиновников за оскорбление граждан.