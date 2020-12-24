Госдума завершила осеннюю сессию

Новости

Мурашко рассказал, почему важно модернизировать первичное звено 20:42
Россия и Беларусь определили порядок формирования цен на газ 20:34
Мурашко: Россия справилась с дефицитом лекарств 19:47
Воробьев: В Подмосковье нужно привить от коронавируса 4 млн человек 19:42
ВЦИОМ: Уровень одобрения деятельности Путина в течение года составлял 61-65% 19:30
Хинштейн: Онлайн-обучение не заменяет традиционное 19:19
Мурашко: Работа медучреждений в новогодние праздники будет усилена 19:07
ФАС разрешила создать совместное предпритие для развития 5G 19:05
Первый случай заражения новым штаммом COVID-19 выявлен в ФРГ 19:04
В Воронеже задержан депутат гордумы 19:01
В Москве от коронавируса умер бизнесмен из списка Forbes 18:55
Городские службы Москвы готовы к предстоящему снегопаду 18:29
На М-4 в Ростовской области завершили реконструкцию 12 километров трассы 18:17
Губернатор Подмосковья распорядился сделать 31 декабря нерабочим днем 18:16
Матыцин: Финансирование профессиональных лиг и клубов сократится 18:08
В РФПИ раскрыли секрет названия вакцины "Спутник V" 17:54
Москалькова предложила повысить неустойку за каждый день задержки зарплаты 17:44
Минск: Около ста молодых ученых удостоены президентских стипендий 17:34
Сингапурский пролив стал самым опасным местом в АТР 17:33
МТЗ впервые стал партнером белорусской команды на "Дакаре-2021" 17:21
В войска началась поставка системы дистанционного минирования "Земледелие" 17:21
МИД Болгарии: Дед Мороз карантин соблюдать не должен 17:16
В столице объявили победителей конкурса "Доброволец Москвы - 2020" 17:11
В Аргентину доставили первую партию вакцины "Спутник V" 17:09
В Москве разработали экскурсии по местам боев народного ополчения 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
24.12.2020 20:42
Рубрика: Власть

В духе Конституции

Госдума завершила осеннюю сессию
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8346)
В четверг Госдума завершила осеннюю сессию и парламентский год, в течение которого депутаты приняли 553 закона. Глава нижней палаты Вячеслав Володин подвел основные итоги.
Спикер ГД Вячеслав Володин и вице-спикер Ирина Яровая на заседании палаты. Фото: РИА Новости Спикер ГД Вячеслав Володин и вице-спикер Ирина Яровая на заседании палаты. Фото: РИА Новости
Спикер ГД Вячеслав Володин и вице-спикер Ирина Яровая на заседании палаты. Фото: РИА Новости

По сравнению с показателем прошлого года (тогда приняли 530 законов) депутаты даже увеличили темпы законодательной работы, несмотря на отмену части пленарок и перевод многих мероприятий в онлайн-формат. "Хотя мы с вами знаем примеры многих других зарубежных парламентов, которые ушли на карантин и до сих пор не возвращались", - сравнил Володин.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Володин: Проблемы бюджета не будут перекладываться на граждан

За этот год было принято "много решений, которых не на один год хватит", считает он. Ключевой темой работы нижней палаты в осеннюю сессию стала донастройка законодательства в связи с принятыми летом поправками в Конституцию РФ. Госдума уже одобрила 21 закон в развитие принятых поправок, еще четыре находится на рассмотрении, уточнил председатель палаты. Он выделил поправки, направленные на защиту суверенитета страны. Впервые в истории новой России в Конституции появилась норма о приоритете национального законодательства над решениями международных организаций. А Госдума закрепила это положение в законодательстве. Это позволит эффективнее противостоять попыткам вмешательства, которые продолжатся, ведь "многим хотелось бы, чтобы Россия была слабая, стояла на коленях", считает Володин.

Одобренные поправки в Конституцию нашли свое отражение и в новом Законе "О правительстве РФ", который значительно увеличил роль парламента в формировании кабмина. Нижняя палата парламента уже успела опробовать новую процедуру: в октябре Госдума утвердила ряд новых кандидатур в кабмине. Кроме того, в развитие норм Конституции были приняты поправки в закон о Конституционном суде, о прокуратуре и ряд других. Свое законодательное оформление получил и Государственный совет РФ.

В дальнейшем потребуется внесение изменений в законы о науке, культуре, здравоохранении - в Комитете по госстроительству и законодательству ожидают от правительства их внесения.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Володин: Госдума в 2020 году примет больше законов, чем годом ранее

В период осенней сессии основное внимание депутатов было сосредоточено на принятии закона о федеральном бюджете. Несмотря на дефицит госказны, на спад в экономике, проблемы не перекладываются на плечи наших граждан, подчеркнул Вячеслав Володин. Конкретнее - "37% бюджета направляется на социальные вопросы". Это значит, все обязательства перед россиянами, несмотря на проблемы в экономике, будут выполнены, подчеркнул он.

Говоря о важных решениях на социальную тему, принятых в этом году, Володин напомнил о продлении программы материнского капитала, которая теперь распространяется на рождение первого ребенка. Кроме того, появилась возможность потратить капитал на строительство дома на садовом участке. А ученики начальной школы теперь обеспечены бесплатным горячим питанием, привел еще один пример спикер.

За этот парламентский год депутаты Госдумы смогли принять 553 закона 

Во время пандемии стал популярен удаленный вид занятости, и депутаты решили прописать правила для нее. Итоговая версия нового закона была подготовлена совместно с профсоюзами и работодателями.

Среди других резонансных решений Госдумы - запрет свободной продажи "веселящего газа", восстановление системы вытрезвителей в РФ, повышение возраста молодежи с 30 до 35 лет включительно (а значит, еще больше граждан смогут получать меры поддержки молодых семей и гранты от государства). Заметной инициативой также стало введение штрафов до 150 тыс. рублей для чиновников за оскорбление граждан.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Президент предложил объявить 2021 год Годом науки и технологий
Собянин объявил 31 декабря нерабочим днем
В РФПИ раскрыли секрет названия вакцины "Спутник V"
Матвиенко высказалась против введения "ковидных паспортов"
В Кремле рассказали о влиянии рестрикций США на "Северный поток-2"
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие