В четверг Госдума завершила осеннюю сессию и парламентский год, в течение которого депутаты приняли 553 закона. Глава нижней палаты Вячеслав Володин подвел основные итоги.

По сравнению с показателем прошлого года (тогда приняли 530 законов) депутаты даже увеличили темпы законодательной работы, несмотря на отмену части пленарок и перевод многих мероприятий в онлайн-формат. "Хотя мы с вами знаем примеры многих других зарубежных парламентов, которые ушли на карантин и до сих пор не возвращались", - сравнил Володин.

За этот год было принято "много решений, которых не на один год хватит", считает он. Ключевой темой работы нижней палаты в осеннюю сессию стала донастройка законодательства в связи с принятыми летом поправками в Конституцию РФ. Госдума уже одобрила 21 закон в развитие принятых поправок, еще четыре находится на рассмотрении, уточнил председатель палаты. Он выделил поправки, направленные на защиту суверенитета страны. Впервые в истории новой России в Конституции появилась норма о приоритете национального законодательства над решениями международных организаций. А Госдума закрепила это положение в законодательстве. Это позволит эффективнее противостоять попыткам вмешательства, которые продолжатся, ведь "многим хотелось бы, чтобы Россия была слабая, стояла на коленях", считает Володин.

Одобренные поправки в Конституцию нашли свое отражение и в новом Законе "О правительстве РФ", который значительно увеличил роль парламента в формировании кабмина. Нижняя палата парламента уже успела опробовать новую процедуру: в октябре Госдума утвердила ряд новых кандидатур в кабмине. Кроме того, в развитие норм Конституции были приняты поправки в закон о Конституционном суде, о прокуратуре и ряд других. Свое законодательное оформление получил и Государственный совет РФ.

В дальнейшем потребуется внесение изменений в законы о науке, культуре, здравоохранении - в Комитете по госстроительству и законодательству ожидают от правительства их внесения.

В период осенней сессии основное внимание депутатов было сосредоточено на принятии закона о федеральном бюджете. Несмотря на дефицит госказны, на спад в экономике, проблемы не перекладываются на плечи наших граждан, подчеркнул Вячеслав Володин. Конкретнее - "37% бюджета направляется на социальные вопросы". Это значит, все обязательства перед россиянами, несмотря на проблемы в экономике, будут выполнены, подчеркнул он.

Говоря о важных решениях на социальную тему, принятых в этом году, Володин напомнил о продлении программы материнского капитала, которая теперь распространяется на рождение первого ребенка. Кроме того, появилась возможность потратить капитал на строительство дома на садовом участке. А ученики начальной школы теперь обеспечены бесплатным горячим питанием, привел еще один пример спикер.

За этот парламентский год депутаты Госдумы смогли принять 553 закона

Во время пандемии стал популярен удаленный вид занятости, и депутаты решили прописать правила для нее. Итоговая версия нового закона была подготовлена совместно с профсоюзами и работодателями.

Среди других резонансных решений Госдумы - запрет свободной продажи "веселящего газа", восстановление системы вытрезвителей в РФ, повышение возраста молодежи с 30 до 35 лет включительно (а значит, еще больше граждан смогут получать меры поддержки молодых семей и гранты от государства). Заметной инициативой также стало введение штрафов до 150 тыс. рублей для чиновников за оскорбление граждан.