"Иронии судьбы" - 45 лет: каким мог быть главный новогодний фильм

Вот уже 45 лет вся страна встречает Новый год в компании героев фильма "Ирония судьбы, или С легким паром". Впервые фильм вышел на экраны 1 января 1976 года, тогда его одновременно посмотрели почти 100 миллионов человек. Сейчас нам кажется, что этот киношедевр Эльдара Рязанова был всегда. И невозможно представить, что фильм мог получиться совсем другим, если бы… Что же пошло не по плану, выяснили на киноканале "Мосфильм. Золотая коллекция", внимательно изучив записи, дневники и другие произведения Эльдара Рязанова.





Истории о том, как пьяный человек улетел в другой город, могло и не быть

Сценарий фильма родился из пьесы, которую Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский написали, по их словам, "для заработка" в 1969 году. Свои сюжеты Рязанов и Брагинский часто брали из реальной жизни. "Берегись автомобиля" был известной легендой про советского Робин Гуда, сценарий "Гаража" появился после реального заседания гаражного кооператива, история с любовным письмами в "Служебном романе" не выдумана, и толчком для пьесы "Иронии судьбы" стала реальная или почти реальная история.

"Нам рассказали историю об одном человеке (назовем его Н.), который после бани забежал к приятелям. А там шумела вечеринка - справляли не то день рождения, не то годовщину свадьбы. Помытый, чистенький Н. усердно начал веселиться и вскоре, как говорится, "ушел в отключку". В компании находился шутник Б. Он подговорил разгулявшихся друзей отвезти на вокзал пришедшего из бани Н., купить билет на поезд, погрузить спящего в вагон и отправить в Ленинград. Так они и поступили. Во время всей этой операции Н. не раскрыл глаз.

Несчастный, ничего не понимающий Н. проснулся в общем вагоне на самой верхней полке поезда, прибывшего в город на Неве, вышел на привокзальную площадь и обнаружил, что, кроме портфеля с веником и пятнадцати копеек, при нем ничего нет.

Мы с Эмилем стали фантазировать, что же могло произойти с этим недотепой в чужом городе, где у него нет знакомых, а кошелек пуст" (Эльдар Рязанов, "Неподведенные итоги").

То есть, не произойти этот случай в жизни, на экране Женя и Надя тоже никогда бы не встретились. Пьеса, а потом и сценарий фильма просто не появились бы.

Кстати, до появления фильма спектакль шел по всей стране (в 110 театрах), но ни один московский театр, кроме Театра Мимики и Жеста, не захотел взять это произведение в свой репертуар.

Фильм мог быть короче

Эльдару Рязанову очень хотелось перенести все эмоции пьесы на экран, подробно рассказать, как из неприязни вырастает симпатия, а потом любовь. Все это, по замыслу режиссера, должно было происходить на глазах у зрителя. Чтобы перенести театральную пьесу на экран нужно было соблюсти несколько принципов: сократить диалоги, уменьшить количество реплик и увеличить количество локаций.

"Я остро ощущал, что режиссерская скороговорка убила бы сюжет. Я понял, что для "Иронии судьбы" нужна долгая протяженность экранного времени. И, кроме того, кинематографичность надо искать не внешнюю, а внутреннюю. Раскидывать пьесу по разным местам действия - это поверхностный, устаревший взгляд на экранизацию. Я понял также, что невозможно усекать диалог. При сокращении реплик могли исчезнуть подробности в разработке взаимоотношений двух героев, возникала угроза огрубления и упрощения главной лирической линии. Итак, стало ясно, что надо добиваться двухсерийной картины" (Эльдар Рязанов, "Неподведенные итоги").

Но в те времена снимать две серии для кино было практически немыслимо, тем более что речь шла не о серьезной эпопее, а о "легком жанре" - комедии. И Рязанов принес сценарий на телевидение, где его с радостью приняли. "Поскольку телевидение, в отличие от кино, любит многосерийные зрелища, "Ирония судьбы" стала телевизионной и двухсерийной".

Кстати, в кино "Ирония судьбы" все-таки вышла - но уже после телепремьеры. Для показа в кинотеатрах ленту сократили почти на 50 минут, лишив ее многих прекрасных моментов.

Герой Лукашина не был новоселом

Изначально в пьесе в новой квартире жила только Надя. В сценарии, когда Надя будит пьяного Женю, он говорит: "Я здесь живу уже семь лет".

Сделать новоселами обоих главных героев предложил художник Александр Борисов.

"Борисов не зря считается на киностудии "Мосфильм" одним из самых даровитых художников. Именно он придумал и предложил то, что поначалу отсутствовало в сценарии, - сделать героев новоселами. Во-первых, у нас действительно люди чаще всего получали ордера накануне праздников. Во-вторых, это еще более оправдывало поведение героя - ведь в новой, необжитой квартире не заметить свою ошибку значительно легче. А в-третьих, что, пожалуй, самое главное, такое решение дало нам возможность строить чисто кинематографические мизансцены с многообразным использованием переднего плана, то есть определило изобразительную стилистику фильма" (Эльдар Рязанов, "Неподведенные итоги").

Другое начало

В первоначальном замысле картина должна была начинаться по-другому. В сценарий были заложены съемки с вертолета многоэтажек в разных городов СССР. А закадровый голос рассуждал бы о многоэтажном строительстве. Например, там были такие фразы: "Одесситы утверждают, что их Черемушки самые юго-западные в нашей стране и им нельзя отказать в знании географии". Или: "Дома уже давно не строят по индивидуальным проектам, а только по типовым. Прежде в одном городе возводили Зимний дворец, в другом - Большой театр, а в третьем - еще что-то эдакое, заковыристое"

Но, видимо, из-за высокой стоимости проекта начальную сцену было решено заменить знаменитым мультфильмом.

Другая музыка

В сценарии фильма было запланировано восемь песен, и многие советовали режиссеру отказаться от песен на стихи серьезных поэтов в комедийной картине.

"Дело в том, что в фильм, который не является ни мюзиклом, ни условной музыкальной комедией, было вставлено восемь (!) песен. Для реалистической картины это непомерно много. Причем для песен брались известные стихи крупных поэтов, которые, как мне казалось, не иллюстрировали содержание нашей новеллы, а освещали события иным, новым светом. До постановки ленты не существовало буквально ни одного человека, который не указывал бы мне на неуместность этих грустных и сложных стихов в легкой, где-то анекдотической, комедийной ткани сценария".

Кроме того, Рязанов поначалу не представлял, какой композитор сможет создать сразу там много шлягеров. Тогда написать музыку к фильму было предложено сразу четырем композиторам: Андрею Петрову, Исааку Шварцу, Яну Френкелю, Микаэлу Таривердиеву. По той или иной причине трое композиторов отказались и остался только Таривердиев. Именно он создал особое настроение картины, которое мы так любим, кроме того, композитор помог Алле Пугачевой выработать тонкую и трогательную манеру исполнения романсов главной героини.

"Только один человек безоговорочно поддержал меня - композитор Микаэл Таривердиев. Он сразу же нутром почувствовал мои намерения и стиль будущего фильма. Я благодарен Таривердиеву, что он не уговаривал меня "обогатить" аккомпанемент песен оркестровкой и пошел на самоограничение ради общего замысла. И в результате песни в фильме звучали только под скромные гитарные переборы, доступные любому дилетанту, в том числе и нашим героям. Это подчеркнуло естественность песенных эпизодов" (Эльдар Рязанов, "Неподведенные итоги").