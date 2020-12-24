Новости

Разведку у границ РФ за неделю провели 32 иностранных летательных аппарата 00:21
В Госдуме ответили на угрозы Киева помешать строительству опреснителей в Крыму 00:21
Снижение субсидирования энергоцен в ДФО поможет другим регионам 00:01
В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом 24.12.2020
Исмаилов и Минеев спровоцировали массовую драку на турнире ММА в Москве 24.12.2020
Президент Аргентины поблагодарил Путина за поставку российской вакцины 24.12.2020
Фальков: Иностранным студентам сейчас нет смысла приезжать в РФ 24.12.2020
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 23 тысячи военнослужащих 24.12.2020
Мурашко рассказал, почему важно модернизировать первичное звено 24.12.2020
Россия и Беларусь определили порядок формирования цен на газ 24.12.2020
Мурашко: Россия справилась с дефицитом лекарств 24.12.2020
Воробьев: В Подмосковье нужно привить от коронавируса 4 млн человек 24.12.2020
ВЦИОМ: Уровень одобрения деятельности Путина в течение года составлял 61-65% 24.12.2020
Хинштейн: Онлайн-обучение не заменяет традиционное 24.12.2020
Мурашко: Работа медучреждений в новогодние праздники будет усилена 24.12.2020
ФАС разрешила создать совместное предпритие для развития 5G 24.12.2020
Первый случай заражения новым штаммом COVID-19 выявлен в ФРГ 24.12.2020
В Воронеже задержан депутат гордумы 24.12.2020
В Москве от коронавируса умер бизнесмен из списка Forbes 24.12.2020
Городские службы Москвы готовы к предстоящему снегопаду 24.12.2020
На М-4 в Ростовской области завершили реконструкцию 12 километров трассы 24.12.2020
Губернатор Подмосковья распорядился сделать 31 декабря нерабочим днем 24.12.2020
Матыцин: Финансирование профессиональных лиг и клубов сократится 24.12.2020
В РФПИ раскрыли секрет названия вакцины "Спутник V" 24.12.2020
Москалькова предложила повысить неустойку за каждый день задержки зарплаты 24.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавца жилья можно обязать вернуть деньги
Продавца жилья можно обязать вернуть деньги
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
24.12.2020 23:06
Рубрика: Спорт

Исмаилов и Минеев спровоцировали массовую драку на турнире ММА в Москве

Текст: Максим Домчев

В Москве в ходе турнира по смешанным единоборствам Fight Nights Global Winter Cup произошла массовая драка. В какой-то момент в октагоне начался конфликт, инициаторами которого стали российские бойцы ММА Магомед Исмаилов и Владимир Минеев, сообщает ТАСС.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Нурмагомедов стал самым упоминаемым спортсменом в российских СМИ

Бойцы, которые не принимали участие в турнире, решили выяснить отношения и ссора переросла в потасовку, к которой подключились и другие участники состязания.

В результате Исмаилов получил рассечение, а сам турнир был прерван.

Напомним, что Исмаилов и Минеев ранее высказывались о поединке против друг друга, но пока официально стороны ещё не договорились.

В 2018 году они уже встречались в октагоне и тогда поединок завершился вничью.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды

Главное сегодня

Интервью заместителя министра обороны России Татьяны Шевцовой "Российской газете". Главное
Президент предложил объявить 2021 год Годом науки и технологий
Собянин объявил 31 декабря нерабочим днем
ЕС и Британия достигли сделки по Brexit
В РФПИ раскрыли секрет названия вакцины "Спутник V"
Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола
"Много надежд возлагалось на Квята, но что-то разладилось"