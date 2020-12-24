Исмаилов и Минеев спровоцировали массовую драку на турнире ММА в Москве

В Москве в ходе турнира по смешанным единоборствам Fight Nights Global Winter Cup произошла массовая драка. В какой-то момент в октагоне начался конфликт, инициаторами которого стали российские бойцы ММА Магомед Исмаилов и Владимир Минеев, сообщает ТАСС.

Бойцы, которые не принимали участие в турнире, решили выяснить отношения и ссора переросла в потасовку, к которой подключились и другие участники состязания.

В результате Исмаилов получил рассечение, а сам турнир был прерван.

Напомним, что Исмаилов и Минеев ранее высказывались о поединке против друг друга, но пока официально стороны ещё не договорились.

В 2018 году они уже встречались в октагоне и тогда поединок завершился вничью.