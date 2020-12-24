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24.12.2020 07:25
Рубрика: Общество

Известное лекарство оказалось способным защитить организм от COVID-19

Текст: Оксана Грибанова

Проведенное в клинической больнице Тунцзи (Ухань, Китай) исследование доказало эффективность российского Арбидола для профилактики коронавирусной инфекции, передает KP.Ru со ссылкой на научный журнал Frontiers in Public Health.

Фото: iStock
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Сообщается, что специалисты наблюдали в течение нескольких недель за состоянием 63 мужчин и 101 женщины со средним возрастом 37 лет.

Эксперимент показал, что 23,2% заболевших использовали Арбидол для профилактики коронавируса. Среди неинфицированных этот показатель был гораздо выше - 58,5%.

То есть, риск заболеть был ниже у тех, кто принимал Арбидол для защиты от COVID-19.

При этом сообщается, что среди госпитализированных с пневмонией не было тех, кто принимал лекарственное средство.

Специалисты заключили, что на начальном этапе вирусной инфекции противовирусный механизм препарата способен блокировать проникновение вируса внутрь клетки.

При использовании лекарственных средств для лечения и профилактики коронавируса необходимо проконсультироваться с врачом.

Наука Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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