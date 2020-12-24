Кабмин направит регионам 170 млрд на дороги

Правительство предусмотрело в федеральном бюджете в ближайшие три года более 170 миллиардов рублей для поддержки регионов в развитии дорожной сети, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Средства будут направлены на ремонт, реконструкцию и строительство дорог регионального, межмуниципального и местного значения", - подчеркнул он. Это позволит субъектам Федерации создавать современную и качественную дорожную инфраструктуру, а также внедрять интеллектуальные транспортные системы, которые позволяют автоматизировать процессы управления трафиком в крупных городах.