Граждан будут оповещать о ЧП, появятся системы дистанционного мониторинга здоровья, спортсмены получат цифровые паспорта, а бизнес сможет в режиме онлайн оформлять патенты и лицензии. Как цифровизация меняет и еще изменит жизнь россиян, читайте в материале "РГ".
В марте заработает новый портал госуслуг
Уже сейчас в режиме онлайн можно подать документы на получение паспорта, оплатить штрафы, записать ребенка в школу и на кружки, записаться к врачу и узнать состояние пенсионного счета. Задача государства - перевести в электронный формут до 95% госуслуг. "Опыт пандемии показал, что такие электронные услуги мы можем запускать очень быстро, буквально за пару недель", - рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. За короткое время удалось создать 48 новых услуг. По большинству из них доля онлайн-обращений составила 90%, что доказывает удобство такого формата для людей.
Самыми популярные услуги на портале - это запись на прием к врачу, запрос о состоянии пенсионных счетов, регистрация водительских удостоверений и постановка автомобиля на учет. В этом году самой популярной услугой стали выплаты на детей - количество обращений за ними перевалило за 25 млн.
"Портал госуслуг - высоконагруженный сервис, и он демонстрирует, что востребованность цифровых услуг и сервисов растет", - отметил вице-премьер. Весной, когда были запущены первые детские выплаты, портал оказался не готов к колоссальной нагрузке - в пиковые дни его посещали до 17 млн человек. Тогда мощности портала пришлось увеличить.
Сейчас очевидно, что спрос на онлайн-услуги постоянно растет. Новая версия портала, которая заработает в марте 2021 года, должна стать более технологичной, чтобы справляться с любыми объемами.
Кроме того, будет меняться сама структура госуслуг. Сроки их оказания сокращаются до нескольких часов. Там, где требуется межведомственное согласование и проверка данных, они будут занимать максимум до двух дней, рассказал Чернышенко. "В идеале мы хотим сделать так, чтобы можно было в один клик получить справку или услугу", - сказал он. Для этого нужно внедрять новые решения в работу портала.
Государство стремится к проактивности в сфере госуслуг - когда услуга будет предоставляться человеку автоматически, без сбора справок и документов. Ключевой должна стать реестровая модель оказания госуслуг - официальными будут только сведения в государственных информационных системах, а не бумажные документы. В электронном формате уже есть СНИЛС, медицинские карты и справки, свидетельство о праве на собственность, сертификат на материнский капитал, страховка ОСАГО, трудовые книжки и другие. Со временем их число будет увеличиваться.
Госуслуги логически выстраиваются в комплексы услуг - "суперсервисы", которые охватят основные сферы жизни человека - рождение и воспитание ребенка, образование, имущество и другие. Всего к запуску планируется 25 суперсервисов, два из них уже реализовано - поступление в вуз онлайн (в этом году подано 70 тыс. заявлений в 54 вуза) и оформление европротокола о ДТП онлайн (более 220 тыс. скачиваний приложения "Помощник ОСАГО").
Искусственный интеллект на стороне граждан
Голосовые помощники для нас не в новинку. Часто разговор с ними превращается в беседу с немного глухим, ведь обычно они плохо различают нюансы человеческой речи. "Светлана" - совсем другая, уверяют те, кто видел (а точнее слышал)ее в действии. Ее манеру общения практически невозможно отличить от человеческой.
По данным Московской области, "Светлана" обрабатывает до трети вызовов, поступающих на номер 122. Она обслуживает одновременно 300 линий: принимает звонок, распознает персональные данные жителя и оформляет вызов через единую медицинскую систему. Врачи по ее вызову посетили уже 150 тысяч жителей области.
Для многих по-прежнему секрет, что же такое искусственный интеллект. Между тем его технологии окружают нас на каждом шагу. Например, виртуальные помощники вроде Siri (Apple) и Алисы ("Яндекс"), которые могут ответить на любой вопрос. Контекстная реклама, которая анализирует наши запросы и выбирает баннер для показа. Искусственным интеллектом оснащены беспилотники, камеры видеонаблюдения (они, в том числе, считывают номера машин и открывают шлагбаумы) и роботы-хирурги.
Самообучающиеся программы оптимизируют работу во многих сферах жизни. В городской среде интеллектуальные системы анализируют большое количество данных и выбирают оптимальный режим работы светофоров, интенсивности освещения улиц и так далее. Эти системы уже есть на улицах российских городов. Так, в Туле есть умные светофоры, которые меняют режим работы в зависимости от ситуации, а в Новомосковске Тульской области рядом с детским парком установлен умный пешеходный переход: он подает сигнал водителям, если рядом пешеход.
В перспективе автомобили будут оснащать специальными датчиками. Их вместе с дорожной инфраструктурой подключат к единой транспортной платформе - это позволит контролировать дорожные потоки, предупреждать водителей об опасностях на дороге и минимизировать пробки.
Весной 2020 года в России появился первый "умный" город-курорт - Железноводск. Его жители и туристы могут через онлайн-приложение отслеживать движение транспорта, пользоваться мобильным гидом и даже узнавать уровень минеральной воды в бюветах. Здесь также появились "умные" пешеходные переходы и остановки транспорта.
Искусственный интеллект активно используется в медицине - во время коронавируса технологии ИИ помогли врачам не только оценивать площадь поражения легких пациентов, но и выявлять ранние признаки рака легких. ИИ обрабатывает в десятки раз больше данных, чем может позволить себе человек, а ранняя диагностика может спасти чьи-то жизни.
Искусственный интеллект сегодня способен писать песни, стихи и даже новости для СМИ. Не так давно The Guardian опубликовал целую статью, написанную ИИ. "РГ" также внедряет ИИ в свою работу, но пока не для написания материалов, а для подбора релевантных ссылок на сайте.
Искусственный интеллект может распознавать тексты, подбирать товары, выстраивать маршруты в навигаторе, определять "хороших" или "плохих" заемщиков в банке. Вполне возможно, что в ближайшее время простейшие государственные операции тоже будет выполнять искусственный интеллект. Например, выдавать справки или лицензии.
Россия - одна из передовых стран по разработкам в области ИИ, однако пока в нашей стране нет релевантной правовой базы. В конце января 2021 года в нашей стране начнут действовать экспериментальные правовые режимы, или "цифровые песочницы", которые позволят отработать в тестовом режиме правоприменительную практику по инновационным технологиям, в том числе ИИ. В частности, будет опробован сервис поддержки принятия врачебных решений.
Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций:
"Можно задуматься о таком явлении, как чиновник-робот. В сфере выдачи пособий, разрешений, лицензий точно можно полностью убрать человека".
Подготовлены новые меры поддержки ИТ-отрасли
Пандемия подтолкнула государство к ускоренной цифровой трансформации, сделав ее одним из национальных приоритетов, обозначенных президентом до 2030 года. При этом пандемия выявила "узкие места", в том числе зависимость России от зарубежных разработок в области программного обеспечения.
"Мы ощутили как никогда зависимость от зарубежных технологий, и вопрос суверенитета страны встал довольно остро, - отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. - Вопиющий случай, когда некоторым вузам не продлили лицензии на некоторые виды программного обеспечения". Перед государством стоит задача - вчетверо увеличить вложения в отечественные ИТ-решения.
В этом году были разработаны беспрецедентные меры поддержки, которые могут превратить Россию в одну из самых привлекательных стран для ИТ: с 1 января 2021 года начнет действовать "налоговый маневр": налог на прибыль для компаний отрасли снизится с 20% до 3%. Страховые взносы в фонд оплаты труда - с 14% до 7,6%. Это принципиально важно, объяснил вице-премьер, так как кадры - основная статья расходов ИТ-компаний. Кроме того, обнулится НДС для разработчиков из реестра отечественных решений.
Второй пакет мер поддержки создаст еще больше преференций для российских компаний. "ИТ-индустрия - это та отрасль, где мы можем не только оказывать услуги внутри страны, но и активно экспортировать", - подчеркнул он.
Также в России действует программа импортозамещения в сфере госзакупок - приоритет отдан программам из реестра, в котором уже более 7,3 тыс. записей - поисковики, электронная почта, голосовые помощники и другие программы.
Все школы получат доступ в интернет
В России мобильный интернет - один из самых быстрых и дешевых в мире. Однако широкополосный интернет, позволяющий без перебоев учиться, работать и смотреть кино онлайн, добрался лишь до 78% россиян (по данным Российской ассоциации электронных коммуникаций за 2020 год).
Неравномерное распространение интернета создает неравенство возможностей. Пандемия, которая потребовала перевода значительной части повседневной жизни в удаленный формат, буквально обнажила эту "разбалансированность", отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
В этом году появились новые нормы по предоставлению универсальных услуг связи (УУС). Точки Wi-Fi и сотовая связь должны появиться во всех населенных пунктах, где проживают хотя бы 100 человек. Граждане смогут проводить интернет от этой точки прямо к себе домой - либо за свой счет, либо заплатив оператору УУС за организацию канала.
К интернету за счет государства подключают социально-значимые объекты - школы, фельдшерские пункты и госорганы. "В 2021 году должно быть завершено подключение к интернету всех соцобъектов, - рассказал вице-премьер. - Больше 60% уже подключено, подключат еще 35 тысяч объектов". И это не просто прокладка кабеля до здания, но и подключение оборудования для раздачи бесплатного интернета внутри помещений. В планах государства - обеспечить всех учителей планшетами.
А к 2026 году подводная линия связи протянется от Мурманска до Владивостока. Также в этом году началось строительство оптоволоконной линии связи до Чукотки, которая до сих пор не присоединена к единой сети электросвязи наземными каналами. Она будет готова уже к 2022 году.