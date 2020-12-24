Граждан будут оповещать о ЧП, появятся системы дистанционного мониторинга здоровья, спортсмены получат цифровые паспорта, а бизнес сможет в режиме онлайн оформлять патенты и лицензии. Как цифровизация меняет и еще изменит жизнь россиян, читайте в материале "РГ".