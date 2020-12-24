Роботизированного помощника научили отвечать на запросы граждан, поступающие на единый номер 122 по вопросам ковида. Разработку на основе искусственного интеллекта (ИИ), названную "Светланой", сначала запустили в Московской области. Теперь ее применяют уже в 12 регионах.

Голосовые помощники для нас не в новинку. Часто разговор с ними превращается в беседу с немного глухим, ведь обычно они плохо различают нюансы человеческой речи. "Светлана" - совсем другая, уверяют те, кто видел (а точнее слышал)ее в действии. Ее манеру общения практически невозможно отличить от человеческой.

По данным Московской области, "Светлана" обрабатывает до трети вызовов, поступающих на номер 122. Она обслуживает одновременно 300 линий: принимает звонок, распознает персональные данные жителя и оформляет вызов через единую медицинскую систему. Врачи по ее вызову посетили уже 150 тысяч жителей области.

Для многих по-прежнему секрет, что же такое искусственный интеллект. Между тем его технологии окружают нас на каждом шагу. Например, виртуальные помощники вроде Siri (Apple) и Алисы ("Яндекс"), которые могут ответить на любой вопрос. Контекстная реклама, которая анализирует наши запросы и выбирает баннер для показа. Искусственным интеллектом оснащены беспилотники, камеры видеонаблюдения (они, в том числе, считывают номера машин и открывают шлагбаумы) и роботы-хирурги.

Самообучающиеся программы оптимизируют работу во многих сферах жизни. В городской среде интеллектуальные системы анализируют большое количество данных и выбирают оптимальный режим работы светофоров, интенсивности освещения улиц и так далее. Эти системы уже есть на улицах российских городов. Так, в Туле есть умные светофоры, которые меняют режим работы в зависимости от ситуации, а в Новомосковске Тульской области рядом с детским парком установлен умный пешеходный переход: он подает сигнал водителям, если рядом пешеход.

В перспективе автомобили будут оснащать специальными датчиками. Их вместе с дорожной инфраструктурой подключат к единой транспортной платформе - это позволит контролировать дорожные потоки, предупреждать водителей об опасностях на дороге и минимизировать пробки.

Весной 2020 года в России появился первый "умный" город-курорт - Железноводск. Его жители и туристы могут через онлайн-приложение отслеживать движение транспорта, пользоваться мобильным гидом и даже узнавать уровень минеральной воды в бюветах. Здесь также появились "умные" пешеходные переходы и остановки транспорта.

Искусственный интеллект активно используется в медицине - во время коронавируса технологии ИИ помогли врачам не только оценивать площадь поражения легких пациентов, но и выявлять ранние признаки рака легких. ИИ обрабатывает в десятки раз больше данных, чем может позволить себе человек, а ранняя диагностика может спасти чьи-то жизни.

Искусственный интеллект сегодня способен писать песни, стихи и даже новости для СМИ. Не так давно The Guardian опубликовал целую статью, написанную ИИ. "РГ" также внедряет ИИ в свою работу, но пока не для написания материалов, а для подбора релевантных ссылок на сайте.

Искусственный интеллект может распознавать тексты, подбирать товары, выстраивать маршруты в навигаторе, определять "хороших" или "плохих" заемщиков в банке. Вполне возможно, что в ближайшее время простейшие государственные операции тоже будет выполнять искусственный интеллект. Например, выдавать справки или лицензии.

Россия - одна из передовых стран по разработкам в области ИИ, однако пока в нашей стране нет релевантной правовой базы. В конце января 2021 года в нашей стране начнут действовать экспериментальные правовые режимы, или "цифровые песочницы", которые позволят отработать в тестовом режиме правоприменительную практику по инновационным технологиям, в том числе ИИ. В частности, будет опробован сервис поддержки принятия врачебных решений.

Цитата

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций:

"Можно задуматься о таком явлении, как чиновник-робот. В сфере выдачи пособий, разрешений, лицензий точно можно полностью убрать человека".