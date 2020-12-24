Как можно стать владельцем заброшенной недвижимости

По оценкам Союза садоводов России, сегодня в садоводческих товариществах 10-15% брошенной земли, в некоторых СНТ - до половины участков заброшены.

Заброшенный дом и землю можно выкупить у муниципалитета, но придется вложить немалые средства в его ремонт. Фото: Сергей Михеев

Сколько в России брошенных домов, возможно, станет известно после переписи населения, которая пройдет в 2021 году. Но в любом селе, поселке, деревне, дачном товариществе есть дома, в которых никто не живет. Причины могут быть разные: не стало владельцев и нет наследников. Или наследники есть, но у них не доходят руки до участка. Но когда руки дойдут, вполне может выясниться, что в доме уже кто-то живет.

Как такое возможно? Возможно! И вполне законно россияне могут занимать пустующие и заброшенные дома. Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра специально для "РГ" написали пошаговую инструкцию, как стать владельцем брошенного дома.

Шаг первый. Первым делом стоит выяснить, реально ли у приглянувшегося дома и земельного участка, на котором он расположен, нет владельца. Как это сделать? Обратиться к председателю садового товарищества, на чьей территории находится владение, либо в орган местного самоуправления, если участок находится в населенном пункте.

Можно также искать владельцев недвижимости через публичную кадастровую карту по кадастровым номерам участка и дома. Еще не помешает сделать запрос сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Если у дома все-таки окажется владелец, но он готов избавиться от него, то в этом случае дом перейдет во владение к тому, кому он приглянулся, только по гражданско-правовой сделке, то есть по договору купли-продажи. В Кадастровой палате напоминают, что по Земельному кодексу судьба земельного участка и прочно связанных с ним объектов одинакова, если и земельный участок, и расположенный на нем дом принадлежат человеку на праве собственности. В таком случае оформлять права собственности на этот дом необходимо одновременно с покупкой и оформлением прав на участок, на котором такой дом расположен.

Если же владельца найти не удалось, то скорее всего это бесхозяйное имущество. Поэтому можно перейти к следующему этапу.

Шаг второй. Он довольно сложный и может занять много времени. Эксперты подчеркивают, что по закону под бесхозяйным понимается объект, у которого отсутствует владелец, он неизвестен или отказался от прав собственности.

Если человек твердо решил приобрести дом, у которого отсутствует владелец, нужно запастись терпением. Процедура оформления может продлиться больше года.

Для начала такой дом, как бесхозяйное имущество, должен быть учтен в Едином государственном реестре недвижимости. "С заявлением о принятии на учет бесхозяйного объекта недвижимости в орган регистрации прав обращается муниципальный орган, на территории которого находится такой дом. Процедура принятия на учет "бесхозяйки" занимает максимум 15 рабочих дней со дня приема документов органом регистрации прав", - рассказывают в Кадастровой палате.

По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет муниципальный орган может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь. Далее муниципалитет обращается в орган регистрации прав с заявлением о государственной регистрации права муниципальной собственности на этот объект. И в качестве документа-основания будет являться вступившее в законную силу судебное решение. Только после проведения государственной регистрации права муниципальной собственности этот объект может быть предметом торгов.

Земельные участки, в том числе заброшенные, могут быть выставлены муниципалитетом на торгах. Чтобы приобрести их, нужно победить на таких торгах. Но купить участок с домом, в том числе "бесхозяйкой", можно и без торгов. Это возможно в том случае, если земельный участок предназначен для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, изначально был предоставлен гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для соответствующей деятельности.

Шаг третий. Если местные власти или СНТ готовы продать заброшенное имущество без торгов, а такое вполне возможно, тогда стоит лишь дождаться регистрации права собственности и выписку из ЕГРН.

По закону под бесхозяйным понимается объект, у которого отсутствует владелец, он неизвестен или отказался от прав собственности

Во сколько обойдется законное приобретение бесхозяйной недвижимости? Самые большие затраты - на выкуп ее у муниципалитета и на последующее обустройство. Возможно, придется много чего сносить и перестраивать. Возможны дополнительные траты на нотариальные услуги при заключении договоров купли-продажи.

В редких случаях может возникнуть ситуация, когда вы оформили "бесхозяйку" в собственность и зарегистрировали на нее право, но неожиданно объявился предыдущий владелец. При таком сценарии не обойтись без судебных разбирательств. Важно помнить, что если человек, не являющийся собственником имущества, добросовестно, открыто и непрерывно владеет им как своим собственным в течение 15 лет, то он приобретает право собственности на имущество.

В Кадастровой палате обращают внимание и на такой любопытный момент. Любой собственник бесхозяйного дома, от прав на который он ранее отказался по каким-либо причинам (возможно, просто сгоряча!), но их действие не было прекращено, может обратиться в орган регистрации прав с заявлением о принятии вновь этого имущества во владение. И его вопрос решится в течение 15 рабочих дней со дня приема заявления и пакета документов.