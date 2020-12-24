Расскажите о фильме "Огонь" студии "Три Тэ" Никиты Михалкова, что увидят в кино зрители?
Стася Милославская: Это большое кино, фильм-катастрофа с невероятными артистами, работа с которыми для меня - просто подарок. Основным моим партнером был Андрей Игоревич Смоляков. Также работала с Константином Юрьевичем Хабенским. Большие профессионалы и при этом - скромнейшие люди. Всегда помогут советом. Про пожарных у нас еще не было фильма. Также в фильме "Огонь" снимались Иван Янковский, Виктор Добронравов, Тихон Жизневский - тот самый, что сыграл Майора Грома. Моя героиня работает в штабе авиалесоохраны. Больше занимается офисной работой, но, как это часто бывает, особенно в последнее время, в связи со спросом в кино на сильных женщин в какой-то момент берет на себя функцию спасательницы.
Пришлось побывать на пожарах?
Стася Милославская: У меня на проекте не было съемок, связанных с огнем, но была другая трюковая сцена: моей задачей было выбегать на взлетно-посадочную полосу и останавливать самолет перед взлетом. И я делала это сама, без каскадеров, без дублеров. Конечно, все было отрепетировано по точкам, я четко знала, где должен остановиться самолет, где - я, когда следует отбежать в сторону, если вдруг что. Всегда же есть какой-то фактор неожиданности. Но все равно было страшно и волнительно, потому что, даже если ты мозгом понимаешь, что с тобой ничего не произойдет, за всем следят, то тело все равно реагирует адреналином: ты бежишь по полосе, на тебя едет самолет с вращающимся винтом... После каждого дубля, когда я сходила с дистанции, выдыхала.
В 2020 году вышли одна за другой три спортивные драмы с вашим участием "Один вдох", "На острие" и "Стрельцов". А вообще в вашей биографии спортивных драм - четыре.
Стася Милославская: Да, все началось с "Коробки". Если говорить обо всех этих четырех фильмах, то только в одном из них я сыграла спортсменку. Так что, можно сказать, что у меня спортивная драма одна - "На острие". Но если честно, то для себя я решила: больше в спортивных драмах участия не принимаю. Мне кажется, их стало слишком много.
В фильме "На острие" за вас фехтовала дублерша?
Стася Милославская: Я училась. У меня были тренировки, которые длились больше месяца, и постановщик трюков, и преподаватель по фехтованию ставили мне необходимые элементы. Я выучила простые элементы - удар, укол. Какие-то трюки делала сама. Но моей задачей было не овладеть этим видом спорта в идеале, а сделать так, чтобы я в кадре смотрелась как профессионал. За месяц, конечно же, стать спортсменкой невозможно. Так что мы прибегали к помощи дублера, и я не вижу в этом ничего плохого - каждый должен хорошо делать свою работу.
Что, по-вашему, в жизни важнее - идти по головам или оставаться человеком, ведь и в картине ставится этот вопрос.
Стася Милославская: Для меня, как для Стаси, - второе. Я бы не пошла по головам, потому что верю в "бумеранг" - что все плохое вернется, и неизвестно, в какой форме. Я этого сильно боюсь, поэтому стараюсь поступать по совести.
Почему вы - не Анастасия, а Стася?
Стася Милославская: Меня так назвали мои родители. Меня с детства никто и никогда в семье не называл Настя. Это для меня чужое имя, хотя по паспорту я - Анастасия.
Когда повзрослеете, по-прежнему будете Стасей?
Стася Милославская: Я хочу дождаться этого момента, до него пока еще очень далеко (смеется). Я привыкла решать проблемы по мере поступления.
24 декабря вышел в кинопрокат новый российский фильм-катастрофа "Огонь".
В пресс-службе федеральной Авиалесоохраны сообщили, что для съемок фильма были привлечены настоящие парашютисты-пожарные, которые дублировали артистов, занятых в фильме.
Это понадобилось потому, что прыжки на неподготовленные лесные площадки крайне сложны. Режиссеры признали, что это проблема даже для каскадеров.
"Поэтому во время съемок фильма группа из семи авиапожарных выполнила серию прыжков с высоты около одной тысячи метров с самолета Ан-2 на уникальном парашюте "Лесник-3", обеспечивающим максимальную точность приземления и требующим большого мастерства в управлении. Прыжки выполнялись в специальном снаряжении парашютиста-пожарного, обеспечивающего надежную защиту при приземлении на деревья. Местом спецсъемок стал небольшой аэропорт во Владимирской области. - сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.
Кроме этого, как подчеркнули в ведомстве, в фильм вошли реальные документальные кадры пожаров в Красноярском крае и работы команд Авиалесоохраны по их тушению, что добавляет киноленте правдивости и остроты.
"Символично, что фильм выходит в преддверии 90-летия Авиалесоохраны 7 июля 2021 года. Именно в этот день в 1931 году впервые в истории нашей страны был совершен первый полет на самолете-биплане По-2 с целью обнаружения труднодоступного лесного пожара". - резюмировали в пресс-службе ведомства.
Подготовил Тимофей Борисов