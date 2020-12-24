В прокат вышел масштабный фильм-катастрофа "Огонь" режиссера Алексея Нужного от создателей отечественных блокбастеров "Движение вверх" и "Экипаж". Главную женскую роль - дочь командира пожарного отряда и возлюбленную его молодого подчиненного - сыграла актриса Стася Милославская. Ровно месяц назад 26 ноября в прокат вышла спортивная драма "На острие". Юная красавица сейчас, что называется, на волне. За работу в фильме "Бык" (победитель "Кинотавра"-2019) была номинирована на премию "Золотой орел". Яркие роли в сериалах "Красные браслеты", "Обычная женщина", "90-е: весело и громко", "Кол-центр" и других проектах быстро привлекли к ней внимание. Обозреватель "РГ" поговорила с актрисой об ее работах и взглядах на жизнь и на профессию.

Расскажите о фильме "Огонь" студии "Три Тэ" Никиты Михалкова, что увидят в кино зрители?

Стася Милославская: Это большое кино, фильм-катастрофа с невероятными артистами, работа с которыми для меня - просто подарок. Основным моим партнером был Андрей Игоревич Смоляков. Также работала с Константином Юрьевичем Хабенским. Большие профессионалы и при этом - скромнейшие люди. Всегда помогут советом. Про пожарных у нас еще не было фильма. Также в фильме "Огонь" снимались Иван Янковский, Виктор Добронравов, Тихон Жизневский - тот самый, что сыграл Майора Грома. Моя героиня работает в штабе авиалесоохраны. Больше занимается офисной работой, но, как это часто бывает, особенно в последнее время, в связи со спросом в кино на сильных женщин в какой-то момент берет на себя функцию спасательницы.

Пришлось побывать на пожарах?

Стася Милославская: У меня на проекте не было съемок, связанных с огнем, но была другая трюковая сцена: моей задачей было выбегать на взлетно-посадочную полосу и останавливать самолет перед взлетом. И я делала это сама, без каскадеров, без дублеров. Конечно, все было отрепетировано по точкам, я четко знала, где должен остановиться самолет, где - я, когда следует отбежать в сторону, если вдруг что. Всегда же есть какой-то фактор неожиданности. Но все равно было страшно и волнительно, потому что, даже если ты мозгом понимаешь, что с тобой ничего не произойдет, за всем следят, то тело все равно реагирует адреналином: ты бежишь по полосе, на тебя едет самолет с вращающимся винтом... После каждого дубля, когда я сходила с дистанции, выдыхала.

В 2020 году вышли одна за другой три спортивные драмы с вашим участием "Один вдох", "На острие" и "Стрельцов". А вообще в вашей биографии спортивных драм - четыре.

Стася Милославская: Да, все началось с "Коробки". Если говорить обо всех этих четырех фильмах, то только в одном из них я сыграла спортсменку. Так что, можно сказать, что у меня спортивная драма одна - "На острие". Но если честно, то для себя я решила: больше в спортивных драмах участия не принимаю. Мне кажется, их стало слишком много.

В фильме "На острие" за вас фехтовала дублерша?

Стася Милославская: Я училась. У меня были тренировки, которые длились больше месяца, и постановщик трюков, и преподаватель по фехтованию ставили мне необходимые элементы. Я выучила простые элементы - удар, укол. Какие-то трюки делала сама. Но моей задачей было не овладеть этим видом спорта в идеале, а сделать так, чтобы я в кадре смотрелась как профессионал. За месяц, конечно же, стать спортсменкой невозможно. Так что мы прибегали к помощи дублера, и я не вижу в этом ничего плохого - каждый должен хорошо делать свою работу.

Что, по-вашему, в жизни важнее - идти по головам или оставаться человеком, ведь и в картине ставится этот вопрос.

Стася Милославская: Для меня, как для Стаси, - второе. Я бы не пошла по головам, потому что верю в "бумеранг" - что все плохое вернется, и неизвестно, в какой форме. Я этого сильно боюсь, поэтому стараюсь поступать по совести.

Вопрос-ответ

Почему вы - не Анастасия, а Стася?

Стася Милославская: Меня так назвали мои родители. Меня с детства никто и никогда в семье не называл Настя. Это для меня чужое имя, хотя по паспорту я - Анастасия.

Когда повзрослеете, по-прежнему будете Стасей?

Стася Милославская: Я хочу дождаться этого момента, до него пока еще очень далеко (смеется). Я привыкла решать проблемы по мере поступления.

Тем временем

24 декабря вышел в кинопрокат новый российский фильм-катастрофа "Огонь".

В пресс-службе федеральной Авиалесоохраны сообщили, что для съемок фильма были привлечены настоящие парашютисты-пожарные, которые дублировали артистов, занятых в фильме.

Это понадобилось потому, что прыжки на неподготовленные лесные площадки крайне сложны. Режиссеры признали, что это проблема даже для каскадеров.

Я бы не пошла по головам, потому что верю в "бумеранг"

"Поэтому во время съемок фильма группа из семи авиапожарных выполнила серию прыжков с высоты около одной тысячи метров с самолета Ан-2 на уникальном парашюте "Лесник-3", обеспечивающим максимальную точность приземления и требующим большого мастерства в управлении. Прыжки выполнялись в специальном снаряжении парашютиста-пожарного, обеспечивающего надежную защиту при приземлении на деревья. Местом спецсъемок стал небольшой аэропорт во Владимирской области. - сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

Кроме этого, как подчеркнули в ведомстве, в фильм вошли реальные документальные кадры пожаров в Красноярском крае и работы команд Авиалесоохраны по их тушению, что добавляет киноленте правдивости и остроты.

"Символично, что фильм выходит в преддверии 90-летия Авиалесоохраны 7 июля 2021 года. Именно в этот день в 1931 году впервые в истории нашей страны был совершен первый полет на самолете-биплане По-2 с целью обнаружения труднодоступного лесного пожара". - резюмировали в пресс-службе ведомства.

Подготовил Тимофей Борисов