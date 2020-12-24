Как в 2020 году регионы внедряли доступ пациентов к инновационным методам лечения социально-значимых заболеваний

22 декабря на онлайн-площадке "Российской газеты" в рамках пресс-конференции были подведены итоги работы за 2020 год проекта "Геометрия здравоохранения. Фокус на инновации", посвященного поиску лучших практик и решений в области организации здравоохранения в регионах.

В этом году внимание экспертов было сосредоточено на проектах, направленных на планирование объемов оказания медицинской помощи и оптимизации механизмов подбора оптимальной дорогостоящей терапии для максимально эффективного расходования бюджетных средств в области гематологии и онкогематологии, инновационным решениям в сфере государственных закупок препаратов для лечения болезни Крона и других затратных нозологий. Кроме того, отдельно были отмечены проекты, связанные с организацией маршрутизации пациентов с учетом мощностей региональных ЛПУ.

Одной из первых тем обсуждения стала организация разгруппировки генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП) с целью применения современных методов терапии для пациентов с не смертельными, но существенно ухудшающими качество жизни и инвалидизирующими заболеваниями - бронхиальной астмой, псориатическим артритом, болезнью Крона, псориазом и так далее.

Дело в том, что в системе оказания медицинской помощи методы терапии объединены в клинико-статистические группы, для каждой из которых определен тариф - усредненное количество затрат на все используемые линии терапии. При этом зачастую стоимость высокоэффективной современной терапии превышает этот тариф, а при его расчете не учитываются важные нюансы, например, режим дозирования или количество введений. Таким образом, получается, что разделение не по принципу усредненности, а по принципу компоновки схожих признаков затрат позволяет повысить коэффициент для определенных подгрупп пациентов, не выходя при этом за рамки общего тарифа.

В 2021 году инновационный подход к разгруппировке был применен в нескольких регионах РФ:

в Свердловской области, где усилия объединили главные внештатные специалисты, Минздрав СО и региональный ФОМС,

Калининградской области,

в Красноярском крае, где разгруппировка была проведена по направлению "ревматология",

в ХМАО,

в отношении бронхиальной астмы такие "прицельные" разгруппировки выполнены в Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской областях, Красноярском, Пермском крае, в ХМАО,

Пермский край, где было выделено 17 подгрупп для каждого из видов терапии ГИБТ,

Республика Татарстан, где были разгруппированы тарифы по онкогематологии.

"Мы надеемся, что в ближайшем будущем данная практика будет применяться на федеральном уровне, - отметила руководитель проекта Ольга Безменова. - Безусловно, это трудоемкий и долгий процесс, но, как мы видим по итогам мониторинга, ряд территорий освоил метод разгруппировки на региональном уровне и успешно обеспечивает нужды пациентов в полном объеме уже сегодня".

Свердловская область по итогам 2020 года стала одним из лидеров проекта. Так, в сфере онкологии и гематологии в регионе применяются детализированные диагностические тарифы, позволяющие диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях и индивидуально подбирать дорогостоящую таргетную терапию, что почти исключает риск неэффективного использования бюджетных средств. Кроме того, в условиях пандемии COVID-19 в Свердловской области был реализован совместный проект Минздрава СО и Почты России по развитию телемедицинских технологий, к которому было подключено 92 организации.

"Мы должны понимать, что развитие медицинских информационных технологий позволяет обеспечить высококачественную оценку многочисленных параметров, которые характеризуют состояние здоровья пациента анализировать, обрабатывать, быстро передавать на большие расстояния огромные массивы информации. - подчеркнул в своем выступлении заместитель директора НИИ организации информатизации здравоохранения Фарит Накипович Кадыров. - Поэтому в настоящее время технологические аспекты оказания телемедицинских услуг уходят на второй план как доступные. Все более актуальным становится организационные правовые, экономические и иные вопросы применения телемедицинских технологий".

Важным достижением в период пандемии коронавирусной инфекции стала плановая работа регионов по открытию Центров амбулаторной онкологической помощи. Работа реализуется в рамках национального проекта "Здравоохранение" и призвана обеспечить доступность диагностической помощи и качества лечения. На сегодняшний день открытие таких кабинетов идет с опережением графика: на 01.12.2020 открыты 103 ЦОАП в 51 регионе. Отдельно стоит отметить опыт Самары, где система амбулаторной помощи онкопациентам была внедрена одной из первых в стране и сейчас показывает высокую эффективность, ускоряя процесс от начала исследования заболевания до начала лечения. Стоит отметить, что с опережением плана в этом направлении также идут Республика Саха (Якутия), ХМАО, Ростовская область, где открыты 3 ЦОАП.

Отдельным блоком были отмечены регионы, в которых реализуются программы усовершенствования службы маршрутизации пациентов и качественное ведение пациентских регистров. Здесь были выделены:

ХМАО, где был создан окружной центр воспалительных заболеваний кишечника на базе ОКБ Сургут с системой маршрутизации пациентов округа на базе профильного отделения и амбулаторного приема,

Кроме того, в ХМАО внедрена новая система маршрутизации онкогематологических пациентов, позволяющая организовать бесперебойное финансирование их лечения.

В Приморском крае создана система маршрутизации для пациентов с хроническими иммуновоспалительными заболеваниями. В результате лекарственная помощь становится более доступна пациенту и оказывается в том числе через дневные стационары поликлиник.

В этом году еще больше регионов получат благодарственные письма от Государственной Думы Российской Федерации и Института организации и информатизации здравоохранения, как знак внимания к инициативам на местах, которые заслуживают внимания и достойны массового внедрения.

Партнерами проекта выступили "Янссен", подразделение фармацевтических товаров ООО "Джонсон & Джонсон", "Р-Фарм", "АстраЗенека" и "Индустрия здоровья".

"Наша компания постоянно работает над развитием технологий и решений, способствующих расширению доступа пациентов к инновационной терапии, - отметила генеральный директор ООО "Джонсон & Джонсон" и управляющий директор "Янссен" Россия и СНГ Екатерина Погодина. - Мы очень рады, что платформа "Геометрия здравоохранения" востребована, а результаты ее работы высоко оцениваются профессионалами и экспертами отрасли. С учетом значимости проекта для системы здравоохранения, необходимостью диалога и передачи наработок в регионы, компания и в дальнейшем намерена оказывать его поддержку".

"В условиях пандемии коронавируса, когда проблема доступности инновационных лекарственных препаратов обострилась, мы увидели, как оперативно могут работать регионы и предлагать решения, имеющие значение в масштабах всей страны. Пример - то же самое постановление 441, которое в течение нескольких дней дало доступ к препаратам для лечения COVID-19, чтобы регионы могли их оперативно получать, - рассказал Александр Быков, директор по экономике здравоохранения "Р-Фарм". - Проект просто замечательный, мы уже анализировали некоторые его аспекты, и готовы дальше с вашим участием по итогам года все суммировать и развивать".