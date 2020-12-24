Какие страны лучше всего справляются с COVID-19

В рейтинге стран, где лучше всего справляются с коронавирусом, Россия оказалась 18-й в мире и пятой на европейском континенте.

В опубликованный агентством Bloomberg рейтинг "Где лучше всего находиться во время эпидемии коронавируса" вошли крупнейшие экономики мира - 53 страны, ВВП которых превышает 200 миллиардов долларов. Аналитики агентства оценивали не только количество заболевших СOVID-19 и умерших с таким диагнозом, но и уровень доступности вакцин.

Первое место заняла Новая Зеландия - островное государство без сухопутных границ, в котором с начала эпидемии заразилось чуть больше двух тысяч человек. Вторую строчку занимает Тайвань, где несколько дней назад зафиксировали первый за несколько месяцев случай заражения коронавирусом. Третьей идет Австралия - единственное государство на одноименном материке. В начале рейтинга оказались также азиатские страны, такие как Сингапур, Япония, Южная Корея, Китай. Из европейских стран Россию опередили только Норвегия, Финляндия, Дания и Ирландия. А остальные страны Европы, такие как Нидерланды, Германия, Швейцария, Франция, Великобритания, располагаются на более низких строчках рейтинга. Что же касается США, они занимают 37-е место. Замыкают рейтинг Перу, Аргентина и Мексика.