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24.12.2020 20:30
Рубрика: В мире

Переждать за морем

Какие страны лучше всего справляются с COVID-19
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8346)
В рейтинге стран, где лучше всего справляются с коронавирусом, Россия оказалась 18-й в мире и пятой на европейском континенте.
Фото: AP Photo/Mark Baker Фото: AP Photo/Mark Baker
Фото: AP Photo/Mark Baker

В опубликованный агентством Bloomberg рейтинг "Где лучше всего находиться во время эпидемии коронавируса" вошли крупнейшие экономики мира - 53 страны, ВВП которых превышает 200 миллиардов долларов. Аналитики агентства оценивали не только количество заболевших СOVID-19 и умерших с таким диагнозом, но и уровень доступности вакцин.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Первое место заняла Новая Зеландия - островное государство без сухопутных границ, в котором с начала эпидемии заразилось чуть больше двух тысяч человек. Вторую строчку занимает Тайвань, где несколько дней назад зафиксировали первый за несколько месяцев случай заражения коронавирусом. Третьей идет Австралия - единственное государство на одноименном материке. В начале рейтинга оказались также азиатские страны, такие как Сингапур, Япония, Южная Корея, Китай. Из европейских стран Россию опередили только Норвегия, Финляндия, Дания и Ирландия. А остальные страны Европы, такие как Нидерланды, Германия, Швейцария, Франция, Великобритания, располагаются на более низких строчках рейтинга. Что же касается США, они занимают 37-е место. Замыкают рейтинг Перу, Аргентина и Мексика.

В мире Пандемия коронавируса COVID-19

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