Китай ратует за глобальное транспортное сообщение

В Белой книге отмечено, что на конец 2019 года общая протяженность функционирующих железнодорожных линий в стране составила 139 тысяч километров, включая свыше 35 тысяч километров высокоскоростных линий. По этому показателю Китай занимает первое место в мире. Общая протяженность автомагистралей - более 5 миллионов километров. В частности, Китай поднялся на первое место в мире по протяженности скоростных автострад - 150 тысяч километров. Более того, страна лидирует по протяженности эксплуатируемых мостов и туннелей и по объемам грузооборота и контейнеров в портах.

Одновременно КНР активизирует международное транспортное сотрудничество в рамках "Одного пояса и одного пути", стимулируя совместное развитие на фоне улучшения инфраструктурных условий. При поддержке китайских компаний были построены железнодорожные магистрали между Момбасой и Найроби (в Кении) и между Эфиопией и Джибути. Грузовые поезда Китай-Европа соединяют 92 города из 21 европейских стран. Совместно с местными партнерами китайские компании реализовали ряд проектов по строительству автострад и мостов. Например, на днях была введена в эксплуатацию высокоскоростная дорога в Пакистане, соединяющая города Суккур и Мултан, которая позволяет сократить время в пути с 11 до 4 часов. Китайские компании также принимают активное участие в строительстве и управлении портами в Греции,Пакистане и других странах.

Будучи важным сторонником мультилатерализма, Китай активно продвигает реформирование мировой транспортной системы. Страна присоединилась примерно к 120 многосторонним договорам в сфере транспорта, активно участвуя в деятельности таких международных организаций, как Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД) и Международная организация гражданской авиации (ИКАО). Помимо того, Китай неоднократно был избран или переизбран государством-членом Международной морской организации (ИМО) категории А и государством-членом соответствующего совета Всемирного почтового союза (ВПС). Белая книга указывает, что Китай всегда выполняет свои международные обязательства, постоянно расширяя "круг друзей" для экономического развития и открытого сотрудничества в сфере транспорта, внеся важный вклад в достижение цели устойчивого развития в области сокращения бедности во всем мире, а также в предотвращение загрязнения окружающей среды.

На фоне распространения коронавирусной инфекции Китай принял ряд мер для обеспечения перевозок противоэпидемических средств, что в значительной степени поспособствовало международному противоэпидемическому сотрудничеству и восстановлению мировой экономики. Китай уже предоставил противоэпидемическую помощь 150 странам и 7 международным организациям, а также направил в 33 страны более трех десятков команд по оказанию помощи, в состав которых вошли 262 медицинских эксперта. Китай, который придерживается концепции развития, ориентированной на людей, будет содействовать устойчивому развитию транспорта и глобальному взаимодействию, а также взаимосвязи народов и формированию сообщества единой судьбы человечества. Предполагается, что к 2035 году Китай преобразит транспортную систему и станет одной из ключевых мировых транспортных держав.