Россельхознадзор постепенно снимает ограничения на ввоз томатов из Азербайджана и других стран, в продукции которых ранее были обнаружены опасные вирусы. С 24 декабря 2020 года ведомство открыло поставки томатов с 12 азербайджанских предприятий.

По словам заместителя руководителя Россельхознадзора Антона Кармазина, эти предприятия располагаются в районах, где в 2020 году не был выявлен вирус томатной моли. Из-за этого вируса Россельхознадзор с 10 декабря запретил ввоз азербайджанских томатов. Запрет для 12 предприятий снят под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана. С 17 декабря ведомство также разрешило поставки другим пяти предприятиям страны.

Из-за вирусов с конца ноября Россельхознадзор запрещал также ввоз томатов из нескольких регионов Узбекистана, Турции и Армении. Но в середине декабря запрет был частично снят - семь узбекских предприятий подтвердили безопасность своей продукции.

Доля Азербайджана в общем объеме поставок томатов в Россию составляет около 30%. Но российские потребители сейчас не заметят их отсутствие в магазинах. Тем более не надо опасаться дефицита томатов, уверена генеральный директор компании "Технологии роста" Тамара Решетникова. По ее словам, запреты краткосрочны и касаются только отдельных предприятий или регионов. Кроме того, в Азербайджане томаты выращиваются либо в открытом грунте, либо в весенних теплицах. И в декабре-январе они и так почти не поставляются в Россию. Зато такие действия Россельхознадзора будут уроком для предприятий, не выполняющих санитарные требования. Ведь из-за вирусов мозаичной пепины или томатной моли могут погибать целые плантации томатов.