Красноярский край в зеркале уходящего года

По оценке губернатора Красноярского края Александра Усса, в 2020 году удалось решить главные задачи - выполнить все социальные обязательства перед населением и продолжить участие региона в реализации национальных проектов. Об этом шла речь на прошедшей в Красноярске большой видео - пресс-конференции главы региона.

Александр Усс отметил, что пессимистические прогнозы по развитию экономики края, которые делались специалистами и правительством территории весной нынешнего года, в период начала активного распространения коронавирусной инфекции, к счастью, не оправдались. Ожидалось, что потери бюджета могут составить до 25 процентов.

Но в результате расчеты властей показывают: валовый региональный продукт останется на уровне прошлого года - 2,4 триллиона рублей. Объем промышленного производства в крае сократится в среднем на 5-10 процентов от значений 2019-го. Наиболее серьезное падение фиксируется в отраслях, связанных с потребительским спросом.

- В то же время есть целый ряд направлений, которые не только сохранили показатели прежнего года, но и показали более впечатляющие результаты, чем в прошлом году. Одна из этих отраслей - село. Результат селян по-настоящему выдающийся - это уникальный урожай - порядка 3 миллионов тонн в бункерном весе, и урожайность самая высокая от Урала до Тихого океана, - сообщил Александр Усс.

Также существенный плюс наблюдается в сфере производства продуктов и нефтепереработки. Строительная отрасль сохранила ранее взятые темпы - около 1,2 миллиона квадратных метров жилья планируется сдать по итогам года.

Стабилизировалась ситуация с занятостью населения. Особенно высокие цифры безработицы, по словам главы края, наблюдались в марте-апреле и летом. В это время они достигли 5 процентов от работоспособного населения. Но постепенно ситуация стала выравниваться, и сейчас незанятых в регионе 3,8-3,9 процента, а к февралю показатель вообще может опуститься до 2 процентов, полагают в правительстве края.

- Мы прошли в финансовом плане первое полугодие очень стабильно, хотя предприятия останавливались. У нас на счетах в прошлом году на январь оставалось 18 миллиардов рублей. Я хочу поблагодарить всех, прежде всего депутатский корпус, что эти деньги мы все-таки сберегли, и это позволило нам чувствовать себя уверенно, - пояснил глава региона.

План по доходам краевого бюджета будет выполнен в полном объеме - 217 миллиардов рублей в 2020 году, заверил Александр Усс. И еще останется в качестве подушки безопасности до пяти миллиардов рублей переходящих остатков. Более того, как ожидается, регион сможет снизить по итогам года свой госдолг до 77 миллиардов рублей.

Кстати, как заметил Александр Усс, коронавирус не был единственным фактором замедления экономики края. Другим тормозом стала "инвестиционная яма", оказавшаяся следствием отсутствия новых крупных промышленных проектов, реализуемых в регионе на протяжении последних пяти-семи лет. Сдвинуть ситуацию призван комплексный план "Енисейская Сибирь". В него входит более 30 больших инвестпроектов. Среди крупнейших - "Восток Ойл", который включает освоение нефтегазовых месторождений Таймыра и Эвенкии, а также арктического шельфа. Это сделает Красноярский край крупнейшей нефтегазовой провинцией не только России, но и мира, подчеркнул Александр Усс. Каждую пятилетку он сулит удвоение доходов регионального бюджета от углеводородов.

Поинтересовались журналисты у главы региона и "стоимостью" пандемии для региона. Выяснилось, только прямые расходы бюджета края за год на эти цели составили восемь миллиардов рублей. Почти половина из них пошла на налоговые льготы малому и среднему бизнесу. Еще 2,5 миллиарда казна потратила на поддержку врачей - региональные дополнительные выплаты. Около двух миллиардов рублей - выплаты людям, оказавшимся в связи с пандемией в трудной жизненной ситуации. Их платят в крае наряду с пособием по безработице.

На сегодня система здравоохранения в регионе всецело готова к борьбе с пандемией. Александр Усс аргументировал это так : красноярская медицина сделала резкий рывок и с точки зрения материальной готовности, и с точки зрения солидарности и организованности по сравнению с весной. Разработано девять протоколов лечения ковида, в марте - апреле не было ни одного. Больницы оснащены качественным кислородом, транспортом, стала функционировать система телемедицины, выросла обеспеченность лекарственными препаратами. Если весной работал фактически только 1 аппарат КТ, то сейчас их 18. Проблемой было отсутствие диагностических лабораторий, проводящих ПЦР-тесты, теперь их уже 15, а в первом квартале 2021 года откроется еще пять. В результате ежедневно можно будет делать до 15 тысяч тестов.

По словам главы региона, начиная с сентября и до первых чисел ноября количество выявленных заболеваний в крае возрастало ежедневно в два раза по сравнению с сентябрьскими показателями. Теперь, хотя эта ситуация зафиксировалась на высоком уровне, но в регионе ее совершенно четко контролируют. Как ожидают врачи, в этих рамках она сохранится до января - февраля будущего года.

Сейчас в Красноярском крае начинается процесс вакцинации от коронавирусной инфекции. До конца года должны поступить почти 3,5 тысячи доз прививки. В первой очереди - медики, социальные работники и учителя школ. Со следующего года власти намерены приступить к масштабной вакцинации населения. Планируется, что в первом квартале 2021 года в край придет один миллион доз. Так что привиться от коронавируса сможет почти треть населения территории.