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24 декабря 2020 г.

Указ губернатора Красноярского края от 24 декабря 2020 года № 358-уг "Об установлении 31 декабря 2020 года выходным днем"

Дата подписания 24 декабря 2020 г.
Опубликован 24 декабря 2020 г.

В соответствии со статьями 5, 6 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", статьей 90 Устава Красноярского края постановляю:

1. Установить 31 декабря 2020 года выходным днем для лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Красноярского края, государственных гражданских служащих Администрации Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края, иных органов исполнительной власти Красноярского края (за исключением агентства по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края), работников краевых государственных учреждений.

2. Рекомендовать органам государственной власти Красноярского края, государственным органам Красноярского края, не указанным в пункте 1 указа, органам местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края, а также находящимся на территории Красноярского края территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, организациям всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям принять решения об установлении 31 декабря 2020 года выходным днем с сохранением оплаты труда.

3. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

4. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс



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