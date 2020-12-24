Указ губернатора Красноярского края от 24 декабря 2020 года № 360-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая решение краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 24.12.2020 № 108, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" следующие изменения:

в преамбуле:

слова "постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2020 № 601 "Об утверждении Временных правил работы вахтовым методом", постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 № 842 "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году"," исключить;

слова "от 15.12.2020 № 105," заменить словами "от 15.12.2020 № 105, от 24.12.2020 № 108";

пункт 1.10 дополнить абзацем следующего содержания:

"работы организаций общественного питания и пунктов общественного питания - в зданиях, строениях, сооружениях, предназначенных для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (объектах дорожного сервиса), расположенных в границах полос отвода или в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования федерального значения (в пределах территории Красноярского края), регионального и межмуниципального значения Красноярского края.".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (http://www.zakon.krskstate.ru/).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







